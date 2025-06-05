Sıfır Atık Vakfı 'Farkında mısın?' kampanyası başlattı - Son Dakika
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Sıfır Atık Vakfı 'Farkında mısın?' kampanyası başlattı

Sıfır Atık Vakfı \'Farkında mısın?\' kampanyası başlattı
05.06.2025 13:39
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SIFIR Atık Vakfınca başlatılan kampanya kapsamında ülke genelinde bilboardlara, LED ekranlara ve reklam panolarına, gıda, tekstil, ilaç gibi ürünlerin atıkları ile su ve elektrik israfının çevreye verdiği zararlara ilişkin görseller yerleştirildi.

SIFIR Atık Vakfınca başlatılan kampanya kapsamında ülke genelinde bilboardlara, LED ekranlara ve reklam panolarına, gıda, tekstil, ilaç gibi ürünlerin atıkları ile su ve elektrik israfının çevreye verdiği zararlara ilişkin görseller yerleştirildi. Emine Erdoğan, "5 Haziran Dünya Çevre Günü, hepimiz için bir milat olsun. Plastik kirliliğine karşı tek yürek mücadele edelim" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 2017'de başlatılan 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında doğal kaynakların bilinçsiz tüketimi ve çevre kirliliği konusunda vatandaşlarda farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli çalışmalar yürütülüyor. Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkları kontrol altına alma, gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir dünya bırakma amacıyla hayata geçirilen çalışmalar kapsamında son olarak Sıfır Atık Vakfınca 'Farkında mısın?' kampanyası başlatıldı.

5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında hazırlanan kampanya ile ülke genelinde şehirlerin farklı noktalarında bulunan bilboardlara, LED ekranlara ve reklam panolarına, gıda, tekstil, ilaç gibi ürünlerin atıkları ile su ve elektrik israfının çevreye verdiği zararlara dikkat çekilen görseller yerleştirildi. Görsellerde, 'Farkında mısın? Atık değil, alışkanlık kirletiyor', 'Farkında mısın? Attığın her şey sana döner', 'Farkında mısın? Balıklar değil, atıklar çoğalıyor', 'Farkında mısın? Gereksiz olan, geleceği tehdit eder', 'Farkında mısın? Kağıt bir çöp değil, ağaçtır', 'Farkında mısın? Moda geçer, tahribat kalır' ve 'Su akar ama sonsuz değil' gibi vatandaşların bu konuda duyarlılığını artırıcı cümlelere yer verildi. Ayrıca, kampanyaya dair hazırlanan kamu spotu, televizyon ve radyo kanallarında yayınlanmaya başladı. Su, yemek, elektrik, ilaç ve kağıdın israfıyla farkında olmadan geleceğin tüketildiğine vurgu yapılan kamu spotunda, 'Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım, farkında olmak' ifadesine yer verildi.

'GELECEK, FARKINDALIKLA YEŞERECEK'

Emine Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle 'Farkında mısın?' kampanyasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Farkında mıyız? Her yıl yaklaşık 11 milyon ton plastik atık, göllere, nehirlere, denizlere ulaşıyor. Plastiklerin parçalanmasıyla oluşan mikroplastikler, gıdamıza, suyumuza, hatta soluduğumuz havaya sızıyor. Yani farkında olmadan canımıza karışıyor. Bugün bu vahim tabloya dur demezsek, veriler yakın gelecekte çevreye sızan plastik miktarının yüzde 50 artacağını söylüyor. İşte bu yüzden Sıfır Atık Hareketi, sadece bir proje değil; farkındalığın, vicdan eksenli ve bilinçli bir insanlığın yol haritasıdır. Tek yapmamız gereken, tamir ettirmek, dönüştürmek ve yeniden kullanmak. 5 Haziran Dünya Çevre Günü, hepimiz için bir milat olsun. Plastik kirliliğine karşı tek yürek mücadele edelim. Toprağın diliyle konuşalım, suyun çağrısına kulak verelim. Farkında olanlardan olalım. Zira gelecek, farkındalıkla yeşerecek" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sıfır Atık Vakfı 'Farkında mısın?' kampanyası başlattı - Son Dakika

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