Siirt'in geçen yıl bal üretiminde Türkiye beşincisi olduğu çalıştayda açıklandı - Son Dakika
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Siirt'in geçen yıl bal üretiminde Türkiye beşincisi olduğu çalıştayda açıklandı

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Siirt'te TÜBİTAK destekli 3. Ulusal Siirt Arıcılık ve Arı Sağlığı Çalıştayı düzenlendi. Çalıştayda Pervari balının coğrafi işareti ele alınırken Siirt'in geçen yıl 3 bin 174 ton bal üretimiyle Türkiye'de 5'inci olduğu belirtildi.

Siirt'te Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) desteğiyle "3. Ulusal Siirt Arıcılık ve Arı Sağlığı Çalıştayı" düzenlendi.

Siirt Üniversitesi (SİÜ) Arıcılık Araştırma ve Uygulama Merkezi (ARİMER) ev sahipliğinde, Mühendislik Fakültesi konferans salonunda düzenlenen çalıştayda, koloni yönetimi, arı ıslahı, arıcılığın desteklenmesi, arı ürünlerinin üretimi, balın değeri ve arı sağlığına yönelik güncel uygulamalar ele alındı.

SİÜ Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, çalıştaydaki konuşmasında, üniversite olarak arıcılıkta bilimsel araştırmaları saha uygulamalarıyla birleştirerek ürün kalitesini, niteliğini ve üretim miktarını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Türkiye'nin zengin bitki örtüsü, iklim çeşitliliği ve köklü arıcılık geleneğiyle önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Şındak???????, şöyle konuştu:

"Bu potansiyelin değerlendirilmesinde Siirt'in de ayrıcalıklı bir yeri bulunmaktadır. Özellikle Pervari ilçemiz, zengin florası ve kendine özgü doğal koşullarıyla arıcılık açısından önemli bir merkez konumundadır. Coğrafi işaret tesciline sahip olan Pervari balı yalnızca yöremizin değil ülkemizin de kıymetli doğal değerlerinden biridir. Bu değerin korunması, kalitesinin geliştirilmesi, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığının artırılması hepimizin sorumluluğudur. Siirt Üniversitesi olarak yerel değerlerimizi bilimsel çalışmalarla desteklemeyi ve bölgemiz üretim potansiyeline katkı sunmayı önemsiyoruz."

Pervari Kaymakamı Ali Buzkaya da Pervari'nin yüksek rakımlı yaylaları, zengin bitki çeşitliliği ve doğal florasıyla arıcılık açısından son derece önemli bir potansiyele sahip olduğunu kaydetti.

Bölgenin kendine özgü bitki örtüsü sayesinde arıların yüzlerce farklı çiçekten nektar topladığını ifade eden Buzkaya, "Bu da Pervari balına kendine has aroma, koku ve lezzet özellikleri kazandırmaktadır. Pervari balı 2004 yılında coğrafi işaretle tescillenerek Türkiye'nin ilk coğrafi işaret tescili alan balı olma özelliğini kazanmıştır." dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şanverdi ise Siirt'in geçen yılki TÜİK verilerine göre 3 bin 174 ton bal üretimiyle Türkiye genelinde 5'inci, 258 bin 750 kovan varlığıyla 7'nci sırada yer aldığını dile getirdi.

Kentte arıcılık faaliyetinde bulunan 1475 işletmenin bulunduğuna dikkati çeken Şanverdi, şöyle devam fetti:

"Özellikle coğrafi işaret tesciline sahip Pervari ve Siirt balımız, ilimizin doğal zenginliğini, üreticilerimizin emeğini ve köklü arıcılık kültürünü temsil eden önemli bir marka değeridir. Pervari ilçemizde bulunan Çemikari ve Guharan yaylaları, Karamık mezrası ile Şirvan ilçemizin Cevizlik bölgesi gibi izole arıcılık alanlarımız, kaliteli ve özgün bal üretimi açısından önemli bir potansiyel taşımaktadır."

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Doğan da arı yetiştiricilerinin balın garantörü olması konusunda birliklerin de balın tüketiciye ulaştırılmasında önemli bir rol alması gerektiğini belirtti.

ARİMER Müdürü Doç. Dr. Devran Coşkun da merkezin faaliyetleri hakkında bilgi vererek, bu kapsamda kentin farklı bölgelerinde arı yetiştiricileriyle istişare toplantıları ve sektör buluşmaları gerçekleştirdiklerini anlattı.

Çalıştay, düzenlenen oturumların ardından görüş ve önerilerin değerlendirilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA
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