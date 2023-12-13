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Siirt Kitap Fuarı yazarların söyleşi ve imza programıyla devam etti - Son Dakika
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Siirt Kitap Fuarı yazarların söyleşi ve imza programıyla devam etti

Siirt Kitap Fuarı, yazarların söyleşi ve imza programlarıyla devam ediyor. Fuar kapsamında birçok yazarın katıldığı söyleşi ve imza gününde, öğrencilere ve çocuklara hediye çeki dağıtılarak kitapla buluşmaları sağlandı.

Siirt Kitap Fuarı yazarların söyleşi ve imza programıyla devam etti
13.12.2023 - 17:19,  Güncelleme: 17:20
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Siirt Kitap Fuarı yazarların söyleşi ve imza programıyla devam etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik ve Siirt Belediyesinin Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları kapsamında bu yıl 8'incisi düzenlenen Kitap Fuarına ziyaretçi akını yaşandı.

Fuarın 1. ve 2. gününde yazarlardan Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, Serdar Tuncer, Saniye Bencik Kangal, Prof. Dr. Erhan Akın, Doç. Dr. Adnan Memduhoğlu söyleyişe katıldı.

Söyleyişi ve imza gününe katılımın yoğun olduğu fuarda, öğrencilere ve çocuklara hediye çeki dağıtıldı, kitapla buluşmaları sağlandı.

Kaynak: AA
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İhsan Süreyya Sırma, Serdar Tuncer, Siirt, Edebiyat, Kültür, Etkinlik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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