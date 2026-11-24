SİİRT/MARDİN/ Siirt, Mardin ve Elazığ'da "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.

Siirt'te Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda devam eden programda konuşan Vali Kemal Kızılkaya, öğretmenliğin emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli, saygın ve onurlu bir meslek olduğunu söyledi.

Millet olarak her zaman öğretmenleri baş tacı ettiklerini dile getiren Kızılkaya, şunları kaydetti:

"'Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.' diyen başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği yolda ilerlemiş bir toplumuz. Bu söz, öğretmenlerimizin omuzlarında ne denli büyük bir sorumluluk taşıdığının en güzel ifadesidir. Sizler, bilgiyle donattığınız nesillere sadece bir gelecek değil, aynı zamanda medeniyetimizin ve kültürümüzün değerlerini, insanlık ve umut aşılıyorsunuz. Her öğrencinizde bir iz bırakıyor, onların yüreğine dokunarak toplumumuzu şekillendiriyorsunuz. Sizler bu ülkenin geleceğini ellerinizle şekillendiriyorsunuz."

Devlet olarak öğretmenlerin daha iyi şartlarda çalışabilmesi, meslekte hak ettiği değeri görebilmesi için tüm imkanların seferber edildiğini dile getiren Kızılkaya, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda milli ve manevi değerlerine bağlı, bilim ve teknolojiyi özümseyen gençler yetiştirmenin öncelikleri arasında olduğunu anlattı.

İl Milli Eğitim Müdürü Saz da öğretmenlerin gününü kutladı.

Konuşmaların ardından çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği programda, öğretmen ve öğrenciler müzik, şiir dinletisi ve halk oyunları gösterisi sundu, mesleğe yeni başlayan öğretmenler için yemin töreni yapıldı, emekliye ayrılan öğretmenlere Hizmet Şeref Belgesi verildi.

Programa, İl Emniyet Müdürü Mehmet Özdemir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ceylan Yaman, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Mardin

Mardin'in Artuklu ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, İl Milli Eğitim Müdürlüğündeki konferans salonunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, bu anlamlı günde öğretmenlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü tebrik eden Akkoyun, Mardin'in tarih boyunca bilimin, eğitimin ve medeniyetin kalbinin attığı bir ilim yuvası olduğunu söyledi.

Akkoyun, şunları aktardı:

"Hayat dediğimiz bu kısa yolculukta geride bırakacağımız en kıymetli şey dokunduğumuz hayatlardır. Çünkü bir öğretmen yalnızca ders anlatan değildir, umudu büyüten, hayalleri yeşertendir. Nasıl ki toprağa ekilen küçük bir tohum zamanla göğe uzanan bir çınara dönüşüyorsa, öğretmenlerimizin gönüllere ektiği sevgi, merhamet, erdem ve hikmet de bir insanın, hayatını dolayısıyla ülkemizin kaderini değiştirecektir. Evlatlarımızı zihni açık, ufku geniş, milli ve manevi değerlerle donanmış, çağın gerektirdiği becerilere sahip insanlar olarak yetiştirmelisiniz. İşte bu nedenle siz kıymetli öğretmenlerimizin emeği sınıf duvarlarını da aşan bir gönül işidir. Bu yolda gösterdiğiniz özveri, milletimizin istikbali için hayati öneme sahiptir. Fedakarca sürdürdüğünüz bu kutsal mücadele her türlü takdirin üzerindedir."

Akkoyun, öğretmenlik mesleğinin incelik, sabır ve gönül işçiliği gerektirdiğinin altını çizerek, "Yetiştirdiğiniz her bir çocuk geleceğin liderleri, bilim insanları, sanatçıları, sporcuları, erdemli ve vicdanlı bireyleri olarak bu toplumumuzun umudu olacaktır. Şahsiyet sahibi, genç dimağlar yetiştirip güçlü Türkiye'yi inşa edeceğinize yürekten inanıyorum. Sizler, Türkiye Yüzyılı'nın mimarları olarak çalışmaktan, üretmekten, kendinizi geliştirmekten ve yeni şeyler öğretmekten hiçbir zaman vazgeçmeyerek gayret ettikçe, ürettikçe, öğrendikçe, devletimiz de tüm imkanlarıyla yanınızda olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca da tüm meslektaşlarının gününü kutladı.

Programda, Vali Akkoyun, emekli olan 3 öğretmene Hizmet Şeref Belgesi takdim etti, göreve yeni başlayan öğretmenler yemin etti.

Mardin Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrenci korosunun müzik dinletisiyle program sona erdi.

Programa, Vali Yardımcısı Burak Çimşir, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ayhan Ocak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Mustafa Varol, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Serkan Şahbaz, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, AK Parti Artuklu İlçe Başkanı Yavuz Geylani Çaltekin, İl Müftüsü Enver Türkmen, Mardin Ticaret İl Müdürü Mustafa Aydın, Memur-Sen İl Başkanı Abdulselam Demir, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Elazığ

Elazığ'da Valilik Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde devam eden programda konuşan Vali Numan Hatipoğlu, tüm öğretmenlerin bu anlamlı gününü kutladığını belirterek, öğretmenlerin önemli ve kutsal bir görev yaptıklarını söyledi.

Daha sonra öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı şiir ve müzik dinletisi sunuldu, sinevizyon gösterimi yapıldı.

Tiyatro ve halk oyunları gösterisinin ardından aday öğretmenler için yemin töreni düzenlendi.

Programa kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.