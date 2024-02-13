Siirt\'te Bebeğin Ağzındaki Kitle Ameliyatla Çıkarıldı

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SİİRT'te Gülbahar Erdal'ın (30) ultrason muayenesinde, karnındaki bebeğinin ağzını kaplayan 3 santimetrelik kitle tespit edildi. Doğunca nefessiz kalacağı için kaybedilme olasılığı yüksek olan bebeğin kordonu kesilmeden yapılan ameliyatla ağzındaki kitle çıkartıldı. Perinatoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Obut, "Bebeğin oksijensiz kalmaması için kordonunu kesmeden kısmen doğurtarak ameliyatı gerçekleştirdik. Bebeği omuza kadar doğurttuk. Bu sırada başka bir doktorumuz buruna cihaz takarak nefes almasını sağladı. Yaklaşık 6 dakika süren bir işlemden sonra, yeni doğan doktoruna teslim ettik" dedi.

Baykan ilçesinde 4'üncü çocuğuna hamile olan Gülbahar Erdal'ın yapılan ultrason muayenesinde bebeğinin ağzını kaplayan 3 santimetrelik bir kitle tespit edildi. Aile, doktorların tavsiyesi üzerine Diyarbakır'a gelerek Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası'nda tedaviye alındı. Doktorlar, doğunca nefessiz kalma riski yüksek olan bebeğin, kısmi doğum ile anne ile kordon bağı kesilmeden ameliyat edilmesine karar verdi. Bebek doktorların yaklaşık 6 dakika süren operasyonunun ardından ağzındaki kitle çıkarılarak sağlığına kavuştu. Bir süre gözetim altında tutulan ve Zeynep adı verilen bebek, taburcu edildi. Bebeğin annesi Gülbahar Erdal başarılı geçen operasyonun ardından, "Benim çocuğumun yaşamayacağını ve doğar doğmaz öleceğini söylediler. Çok şükür atlattık. Bu 4'üncü çocuğumdur. Çocuğumun ağzında bir kitle vardı. Onu doktorlar aldı. Çok mutluyum, çok şükür benim de bebeğin de ameliyatım iyi geçti. Allah onlardan razı olsun" diye konuştu.

'AĞZI AÇIKTA BIRAKAN 3 SANTİMLİK BİR KİTLE VARDI'

Operasyona katılan Perinatoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Obut çok zorlu bir ameliyat gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Hastamız 34 haftayken ağız içinde 3 santimetrelik bir kitle görülmesi üzerine tarafımıza yönlendirildi. Geldiğinde yaptığımız ultrason incelemesinde 34 hafta ile uyumlu, ağız içini komple dolduran ve genize doğru uzayan, ağzı açıkta bırakan 3 santimetrelik bir kitle vardı. Çocuk cerrahimizden bir ön değerlendirme istedik. Hocalarımızla hastayı tekrar değerlendirdik. Bu hastanın doğumunda bebeğin nefes almasıyla ilgili sıkıntı yaşayabileceğini öngördük. Bu yüzden bebeği, anne ile olan dolaşımını kesmeden, bebeğin oksijensiz kalmaması için kordonunu kesmeden kısmen doğurtarak ameliyatı gerçekleştirdik. Bu şekilde hava yolunu garantiye aldık ve ondan sonra göbek bağını kesmeyi amaçladık. Bebeği omuza kadar doğurttuk. Bu sırada başka bir doktorumuz buruna cihaz takarak nefes almasını sağladı. Yaklaşık 6 dakika süren bir işlemden sonra vaka entübe edildi ve yeni doğan doktorlarına verildi" diye konuştu.

Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Okur ise solunum yolunu tıkayan böyle kitleleri olan bebeklerin genelde kaybedildiğini söyledi. Doç. Dr. Okur, "Çünkü nefes yolunu açmak için acil müdahaleler sırasında hastalar kaybediliyor. Ancak bu işlem sayesinde bu hastanın solunum yolu açılabildi ve hastanın oksijensiz kalması engellendi. İşlem sonrasında yoğun bakıma alındı. Dilinde, ağız içerisindeki ödem giderek azaldı. Hasta solunum cihazından ayrıldı" dedi.