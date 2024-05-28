Siirt'te çiftçi Hamza Keleş fıstık yetiştiriciliğine katkı sunuyor - Son Dakika
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Siirt'te çiftçi Hamza Keleş fıstık yetiştiriciliğine katkı sunuyor

Siirt\'te çiftçi Hamza Keleş fıstık yetiştiriciliğine katkı sunuyor

Siirt'te çiftçilikle uğraşan Hamza Keleş, 2000 yılından beri fıstık fidanı yetiştirerek fıstık yetiştiriciliğinin yaygınlaşmasına ve istihdama katkı sağlıyor. Keleş, çevre illere de fidan göndererek Siirt fıstığının marka haline gelmesine destek oluyor. Siirt fıstığının bölge için büyük önem taşıdığını vurgulayan Keleş, fıstıkçılığın ekonomiye katkı sağlayan bir sektör olduğunu belirtiyor.

28.05.2024 12:51
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Siirt'te çiftçi Hamza Keleş yetiştirdiği fidanlarla fıstık yetiştiriciliğine katkı sunuyor

Kentte çiftçilikle uğraşan ve 2000 yılından beri fıstık fidanı yetiştiren Keleş, Siirt- Baykan kara yolundaki fidanlık alanda her yıl yetiştirdiği yaklaşık 1 milyon fidanla fıstık yetiştiriciliğinin yaygınlaşmasına ve istihdama katkı sağlıyor.

Keleş, son dönemlerde çevre illerin yanı sıra Uşak, Manisa, Aydın, İzmir ve Antalya'ya da fidan gönderiyor. Keleş, kentin önemli geçim kaynaklarının başında gelen fıstıkçılığın gelişmesinde ve Siirt fıstığının marka haline gelmesine katkı sunuyor.

Hamza Keleş, AA muhabirine, ömrünün büyük bölümünü fıstıkçılığa adadığını ve bundan mutluluk duyduğunu söyledi.

Yılda ortalama 1 milyon fıstık fidanı ürettiğini bildiren Keleş, 24 yılda yaklaşık 24 milyon fidan ürettiğini belirtti.

İlk yıllarda sadece Siirt ve çevre illere fidan gönderdiğini dile getiren Keleş, "Uşak, Manisa, Aydın, İzmir, Antalya gibi yerlerde de artık fıstık fidanı dikimi yapılmaktadır. Bu sayede kentin istihdamına da katkı sağlamaya gayret ediyoruz." dedi.

Siirt fıstığının bölge için büyük önem taşıdığını vurgulayan Keleş, fıstıkçılığın şu anda ekonomiye katkılar sağlayan bir sektör olduğunu bildirdi.

Keleş, "Fıstık, kurak arazide yetiştiği için tercih ediyor ama zahmeti çoktur. Eskiden halkımız il dışına çalışmaya gidiyordu. Şu anda köyüne dönüş yapıp toprağına sahip çıkıyor ve fıstıkçılık yapıyor. Tanıdığımız aileler var, gelip fıstıkla ilgileniyor. Bu sayede köylerde de bir canlılık başladı. Bizim alanda da ortalama 25 kişi çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Vali Kemal Kızılkaya ve İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan'ın da fıstıkçılığa gereken önemi verdiğini bildiren Keleş, buna yönelik hayata geçirilen projelerle halkın fıstıkçılığa yöneldiğini kaydetti.

"Coğrafi durumu baz alındığında nasıl ki Ege'de zeytin, Çukurova'da narenciye varsa burada da olmasa olmazımız fıstıkçılıktır." diyen Keleş, bölgenin kalkınmasının tarım ve hayvancılık sayesinde olabileceğini anlattı.

Kaynak: AA

Siirt, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'te çiftçi Hamza Keleş fıstık yetiştiriciliğine katkı sunuyor - Son Dakika

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