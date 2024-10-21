Siirt'te Deprem Mağduru Aile Yardım Bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Siirt'te Deprem Mağduru Aile Yardım Bekliyor

Siirt\'te Deprem Mağduru Aile Yardım Bekliyor

Murat Orhan, Malatya'daki deprem sonrası evinin hasar gördüğünü, yardım alamadığını açıkladı.

21.10.2024 19:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MALATYA'daki 5.9 büyüklüğündeki depremden sonra Siirt'teki müstakil evi hasar gören ve oluşan çatlakları bez parçaları dolduran Murat Orhan, yardım isteyerek, "Çatlaklar tamamen yarığa dönüştü. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.

Malatya'nın Kale ilçesinde 16 Ekim'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Siirt'te, Algül Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk babası Murat Orhan'ın yaşadığı müstakil ev de hasar gördü. Oluşan çatlakları bez parçalarıyla dolduran Orhan, evlerinin oturulamaz hale geldiğini belirtti. Deprem yardımından faydalanamadığını belirten Orhan, "45 yıl önce babam yapmıştı. Hiçbir mühendislik çalışması yok. Babam kendisi zaten kalıpçı, inşaat sektöründe uzun yıllar usta olarak çalıştı. O dönem imkanı olmadığı için kendi imkanıyla inşa etti. Tabii hanenin nüfusu artınca, zemin kata bir kat daha ekledi. 20 yıldır da üst kat var" dedi.

'DEPREMDE EV OLDUKÇA HASAR GÖRDÜ'

Yetkililerin incelemesinde evin büyük hasar aldığını belirten Orhan, "Ev 2 kattan oluşuyor. Depremde ev oldukça hasar gördü. Ortaya çıkan çatlaklar tamamen yarığa dönüştü. Tabii o gün AFAD ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne de haber verdim. Sağ olsun, Sayın Valimiz de bu noktada devreye girdi. Acil bir şekilde ekiplerin buraya gelmesini sağladı. Ekipler kontrol etti binayı ve evin oturulamayacak durumda olduğunu, büyük hasar gördüğünü söylediler. Bu noktada da rapor oluşturacaklarını söylediler. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Mevzuat gereği deprem yardımından faydalanmam için Siirt'te en az yüzde 10'luk bir hasar oluşması gerekiyor. Fakat görünen o ki o deprem yardımından faydalanamıyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Doğal Afetler, Murat Orhan, Malatya, Güncel, Deprem, Yaşam, Dünya, Siirt, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'te Deprem Mağduru Aile Yardım Bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:33 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in evi görüntülendi FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in evi görüntülendi
01:15 Sinvar’ın ölümünün ardından Hamas’tan dikkat çeken karar: Yeni bir lider atanmayacak Sinvar'ın ölümünün ardından Hamas'tan dikkat çeken karar: Yeni bir lider atanmayacak
23:10 İddianamede çarpıcı detaylar Ağabey, cezaevinden arayıp kardeşine talimatı vermiş İddianamede çarpıcı detaylar! Ağabey, cezaevinden arayıp kardeşine talimatı vermiş
22:36 Bebek katili Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan mesaj: Aynı yolda devam Bebek katili Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan mesaj: Aynı yolda devam
21:10 Narin cinayetinde iddianame tamamlandı İşte anne, amca ve ağabey için istenen ceza Narin cinayetinde iddianame tamamlandı! İşte anne, amca ve ağabey için istenen ceza
10:35 FETÖ elebaşının ölümü sonrası yerine kim geçecek İşte konuşulan isimler FETÖ elebaşının ölümü sonrası yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler
10:33 Samsung Blockchain alanında büyümeye devam ediyor Samsung Blockchain alanında büyümeye devam ediyor
10:16 Bakanlık o şirketleri takibe aldı Bakanlık o şirketleri takibe aldı
10:01 Samsun’da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı Samsun'da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı
09:46 Bankacılıkta iki dev birleşiyor Bankacılıkta iki dev birleşiyor
09:37 Elebaşı Gülen’in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler Elebaşı Gülen'in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler
09:32 TBMM’de yoğun ekonomi trafiği başlıyor TBMM'de yoğun ekonomi trafiği başlıyor
09:19 Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi
09:12 Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2024 08:02:58. #1.11#
SON DAKİKA: Siirt'te Deprem Mağduru Aile Yardım Bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.