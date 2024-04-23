Siirt Valiliği ev sahipliğinde düzenlenen 9. Kitap Fuarı sona erdi - Son Dakika
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Siirt Valiliği ev sahipliğinde düzenlenen 9. Kitap Fuarı sona erdi

Siirt Valiliği ev sahipliğinde düzenlenen 9. Kitap Fuarı sona erdi

Siirt Valiliği tarafından düzenlenen 9. Kitap Fuarı, 100 yayınevi ve 60 yazarın katılımıyla bir hafta süren etkinliklerle sona erdi. Fuar, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü ve kentin kültür, sanat ve edebiyat ile tanıtımına büyük katkı sağladı. Vali Kemal Kızılkaya, fuara destek verenlere teşekkür etti ve çocuk bayramı temalı müzikal gösterilerin gerçekleştirildiğini belirtti.

23.04.2024 20:28
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Siirt Valiliği ev sahipliğinde, "Çocuklar okusun diye" sloganıyla düzenlenen 9. Kitap Fuarı sona erdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 100 yayınevi ve 60 yazarın katılımıyla bir hafta süren fuar, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Yazarlar tarafından söyleşi, imza günü ve çocuklara yönelik de çeşitli müzikal etkinliklerin yapıldığı fuarda, kentin kültür, sanat ve edebiyat ile tanıtımına büyük katkı sağlandı.

Fuarın son gün etkinliklerine katılan Vali Kemal Kızılkaya, fuara destek veren tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, büyük bir coşku ve heyecanla kapılarını kitapseverlere açan fuarın çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu ile birleştirildiğini söyledi.

Bu yıla özgü çocuk bayramı temalı çocuk müzikal gösterileri gerçekleştirildiğini belirten Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Siirt ile bütünleşerek geleneksel hale gelen kitap fuarı öğrencilerimizin düşünce dünyalarında yeni ufuklar kazandırmıştır. 7 gün boyunca birbirinden kıymetli yazarlarla söyleşiler ve imza günü yapılarak, fikir dünyamız daha da zenginleşmiştir. Huzur ve hoşgörü şehri ilimizde, bir kültür şenliği havasında gerçekleştirilen fuara katılan tüm yazarlarımıza, yayınevlerimize, basınımıza ve çok değerli Siirtli hemşerilerime ve bu anlamlı organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

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