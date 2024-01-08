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Siirt'te evlenen çift, düğün için biriktirdikleri parayı Gazze'ye bağışladı - Son Dakika
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Siirt'te evlenen çift, düğün için biriktirdikleri parayı Gazze'ye bağışladı

Siirt'te evlenen Tokdemir çifti, düğün için biriktirdikleri ve hediye edilen parayı Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine yardım amacıyla bağışladı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle sade bir törenle evlenen çift, aldıkları kararla Gazze'deki mazlumlara destek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Siirt\'te evlenen çift, düğün için biriktirdikleri parayı Gazze\'ye bağışladı
08.01.2024 - 15:47,
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Siirt'te evlenen çift, hem düğün için biriktirdikleri hem de hediye edilen bir miktar para ile takıyı Gazze'ye destek amacıyla bağışladı.

Siirt Umut Kervanı Derneğinden yapılan açıklamada, bir süre önce evlenen Tokdemir çiftinin, kendilerine hediye olarak takılan bir miktar para ve takıyı Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine gönderme kararı alarak, dernek yetkililerine teslim ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen damat Hüseyin Tokdemir, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle sade bir törenle evlendiklerini belirterek, düğün için biriktirdikleri ve hediye edilen para ile takıları Gazze'ye destek için bağışladıklarını aktardı.

Eşi Esma Tokdemir de aldıkları kararla Gazze'deki mazlumlara bir nebze de olsa destek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Kaynak: AA
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Siirt, Gazze, İnsan Hakları, Dünya, Güncel, Son Dakika

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