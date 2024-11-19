Siirt'te Gönüllü Arama Kurtarma Ekipleri Hazırlık Yapıyor - Son Dakika
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Siirt'te Gönüllü Arama Kurtarma Ekipleri Hazırlık Yapıyor

Siirt\'te Gönüllü Arama Kurtarma Ekipleri Hazırlık Yapıyor

İHH'nın Siirt'teki arama kurtarma birliği, 70 gönüllü ile afetlere müdahale için eğitim alıyor.

19.11.2024 14:46
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Siirt'te İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Şubesinin arama kurtarma birliğinde görevli farklı mesleklerden 70 gönüllü, aldıkları eğitimlerle olası afetlerde müdahaleye hazırlanıyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı Siirt Şubesi bünyesinde 2019 yılında kurulan arama kurtarma biriminde öğrenciler ile mühendis, öğretim üyesi, öğretmen, sağlık personeli, esnaf gibi farklı iş kollarından 29'u akrediteli 70 gönüllü yer alıyor.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinasyonunda organize edilen eğitimlere katılan gönüllüler, ilk yardım kurslarına iştirak ediyor, deprem, sel, su baskını, yangın gibi afetlerde görev yapmak için teorik ve uygulamalı eğitimler alıyor.

Tamamı gönüllülerden oluşan ekip, doğada arama kurtarma, yüksekten inme ve tırmanma, çadır kurma, yaralı taşıma ve su altı arama tatbikatlarıyla da tecrübe kazanıyor.

"Asrın felaketi"nde de görev aldılar

Ekip lideri ve iş sağlığı güvenliği uzmanı Özgür Ögetürk, AFAD ile koordineli çalışmalar gerçekleştirdiklerini, ihtiyaç halinde il genelinde ve çevre illerde ekiplere destekte bulunduklarını söyledi.

" Giresun'daki sel felaketinde, Siirt'te kayıp sağlıkçının aranmasında ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama kurtarma çalışmalarına katıldık. Afet olması durumunda AFAD'dan gelecek bilgi ile sahaya çıkıyoruz." diyen Ögetürk, bu yıl içinde AFAD'ın hafif seviye akreditasyon eğitimine tabi tutulduklarını, 29 gönüllünün kursu başarıyla tamamladığını belirtti.

Ögetürk, göreve hazır olduklarını dile getirerek, gönüllü olmak isteyen herkesi arama kurtarma birliğine davet ettiklerini ifade etti.

Gönüllülerin, kaya tırmanışı, yüksekten yaralı kurtarma ve su altı arama eğitimleriyle deneyim kazandığını belirten Ögetürk, "Kahramanmaraş merkezli depremlerde 2 gün Diyarbakır'da, 7 gün Adıyaman'da bulunduk. 5'i canlı 32 kişiyi enkazdan çıkardık. Bu süreçte AFAD ile her zaman koordineli çalıştık ayrıca su altında da arama kurtarma yapabilecek dalgıç ekibimiz var. Su altı ekibimizle sportif faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Tecrübe dalışları yapıyoruz. Sık sık eğitimlere katılıyoruz." dedi.

"Deprem öncesinde suda ve karada arama kurtarma eğitimleri aldık"

İHH İnsani Yardım Vakfı İl Temsilcisi ve arama kurtarma biriminde gönüllü Mehmet Faruk Süzgün, aktif olarak görev aldıkları ekipte kurslara ve tatbikatlara katılarak deneyim kazandıklarını belirtti.

17 Ağustos 1999 Marmara depreminde sivil toplum kuruluşlarına ihtiyaç duyulması üzerine İHH arama kurtarma ekibinin de temellerinin atıldığını anlatan Süzgün, "Bu vesileyle vakfımız böyle bir birimin oluşturulması yönünde harekete geçti ve hızlı bir şekilde ekipman ve eğitim desteği aldık. Deprem öncesinde suda ve karada arama kurtarma eğitimleri aldık. Depremlerde aktif olarak rol aldık. Bu bizleri daha da güçlendirdi." diye konuştu.

"Memleketimize hizmet verme çabası içindeyiz"

Gönüllülerden Recep Ögetürk de bir kurumda sağlık personeli olarak çalıştığını, mesai sonrası arama kurtarma eğitimlerine katılarak olası afetlerde görev almaya hazırlandıklarını söyledi.

Dalgıçlık eğitimiyle açık sularda 30 metreye kadar dalış yapabilecekleri bir belgeye sahip olduklarını anlatan Ögetürk, "Dalgıç seviyemiz 2 yıldız. Dalgıçlık yaptıkça alacağımız kurs ve sınavlarla yıldız sayımız artmaktadır. Tamamen gönüllü olarak görev alıyorum. Memleketimize hizmet verme çabası içindeyiz. Bölgemizde boğulma vakaları yaşandığı için böyle bir girişimde bulundum. Görevimi en iyi şekilde yapmak istiyorum. Denizde 30 metreye, nehirde ise 18-20 metreye kadar dalış yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Başar Ekinci de arama kurtarma faaliyetlerine gönüllü olarak katkı sunduğunu belirterek, deprem bilincinin oluşması için toplumun tüm kesimlerinde hassasiyet gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA

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