SİİRT\'te etili olan kar yağışı nedeniyle yaban hayvanlarına 400 kilo yem ve 150 kilo ekmek bırakıldı

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Benzine ve motorine bir kallavi zam daha

SİİRT'te etili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya 400 kilo yem ve 150 kilo ekmek bırakıldı.

Siirt Valiliği Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öğretmen ve öğrencileri tarafından, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için, Tillo ilçesindeki Tabiat Parkı'na 400 kilo yem ile 150 kilo ekmek bırakıldı. Yemleme çalışmalarıyla aç kalan hayvanların yerleşim yerlerine yaklaşarak can ve mal kayıplarına sebep olmaları engellenirken, yaban hayvanları popülasyonun da desteklenmesinin amaçlandığı belirtildi. Çalışma yapılan alanların da fotokapan ile izlenerek, çalışmaların hedefine ulaşıp ulaşmadığının kontrol edileceği kaydedildi.(DHA)