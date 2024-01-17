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Siirt'te Otomobil Bitlis Çayı'na Uçtu: Sürücü Vinç Yardımıyla Kurtarıldı - Son Dakika
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Siirt'te Otomobil Bitlis Çayı'na Uçtu: Sürücü Vinç Yardımıyla Kurtarıldı

Siirt'te sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil, Bitlis Çayı'na uçtu. Çayın ortasında mahsur kalan sürücü, vinç yardımıyla kurtarıldı. Kaza sonucunda sürücüye herhangi bir zarar gelmediği belirtildi.

Siirt\'te Otomobil Bitlis Çayı\'na Uçtu: Sürücü Vinç Yardımıyla Kurtarıldı
17.01.2024 - 00:16,
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SİİRT'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, Bitlis Çayı'na uçtu. Çayın ortasında mahsur kalan ve otomobilinin üzerine çıkarak tutunan sürücü Hakan Erol (34), vinç yardımıyla kurtarıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Siirt- Baykan karayolu, Çaykaya köyü mevkisinde meydana geldi. Hakan Erol yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Bitlis Çayı'na uçtu. Çaya uçan otomobilin sürücüsü, Hakan Erol suda mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Otomobilinin üzerine çıkan ve tutunan sürücü, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla beline bağlanan halat yardımıyla vinçle çekilerek kurtarıldı. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Erol'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Siirt'te Otomobil Bitlis Çayı'na Uçtu: Sürücü Vinç Yardımıyla Kurtarıldı - Son Dakika
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