Siirt'te 'Özgür Gazze' Temalı Film Festivali - Son Dakika
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Siirt'te 'Özgür Gazze' Temalı Film Festivali

7. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali'nde 31 film finalde yarışacak. Festival yarın başlıyor.

15.10.2024 13:50
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"Özgür Gazze" temasıyla yarın başlayacak 7. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali'nin finalinde 31 film yarışacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün himayesi, Siirt Valiliğinin ev sahipliği, Siirt Üniversitesi ile Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneğinin destekleriyle düzenlenen festival yarın açılış konuşmaları ve film gösterimiyle başlayacak.

"Özgür Gazze" temasıyla sinemaseverlerle buluşacak festivale 293 kişi film başvurdu, 31 film finale kaldı.

Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Yasin Aktay, yürütücülüğünü yapımcı ve yönetmen Baran Mayda'nın yaptığı festivalin, her yıl düzenli olarak sinemaseverlerle buluştuğunu söyledi.

Sanatın bir şehre güzellik, derinlik ve ruh kattığını dile getiren Aktay, "Siirt medrese, dengbej ve kitabi geleneği olan bir şehir. Ne hikayeler yazılmış ne destanlar yazılmıştır Botan vadilerinde, Herekol dağlarında, Garzan ovalarında, Şirvan- Pervari yollarında. Bu şehre de bir film getirip iklimini değiştirmek gerekir dedik." dedi.

Her yıl farklı bir tema etrafında gerçekleşen ve geçen yıl İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle programda değişikliğe giderek "Kalbimiz Gazze" temasının belirlendiğini anımsatan Aktay, bu yılki temanın da "Özgür Gazze" olarak seçildiğini belirtti.

Gazze'ye karşı soykırım uygulayan siyonistlerin dünyanın gözünü boyadığına dikkati çeken Aktay, şunları kaydetti:

"Siyonist caniler yıllarca sinemayı, medyayı, kamerayı şu veya bu şekilde kullanarak dünyanın gözünü boyadılar. Tam da Firavunların kendi halklarının gözünü sihirbazlarıyla boyayarak farklı bir hakikat algısı ürettikleri gibi. Demek ki Gazze bağlamında sinemanın göz boyayarak gerçekliği tahrif edenlere karşı hakikati, yalnızca hakikati ortaya koyarak yapabileceği çok şey var. Bu sene bu yüzden festival tarihimizin en yoğun, en güçlü programını hazırlamaya çalıştık. Siirt Valiliği ve Siirt Üniversitesinin çok güçlü desteği ve Siirt'teki bütün sivil toplum kuruluşlarının da cesaretlendirmesi ve yürekten katılımıyla bu festivali gerçek bir özgürlük festivali olarak yaşatmayı umduk."

ABD'de yaşayan yapımcı Leyla al-Arian'ın yapılacak bağlantıyla festival kapsamındaki söyleşiye katılacağını bildiren Aktay, açılış töreninden sonra TRT World'un "Kutsal İşgal" belgeselinin izleneceğini, 3 gün boyunca oturumlar yapılacağını anlattı.

Aktay, şöyle devam etti:

"Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, Selahattin Eş, Vahdettin İnce, Wajdi al-Arabi, Samir Arabiyat, Rıdvan Kaya, Turan Kışlakçı, Hişam Abdullah gibi yurt içinden ve dışından çok değerli bazı katılımcılar bize oryantalist ve siyonist sinemanın deşifresini aktaracak. Yönetmenler de beyaz perdede intifadanın imkanlarını ve böylece Filistin direnişinin ve umudunun sinema için açacağı yeni perdeleri göstermeye çalışacak. Ayrıca sinemaya, televizyona emek vermiş bazı yönetmen ve sanatçılarımız da festivalde bilhassa sinemasever, Gazze yürekli insanlarla bir araya gelecek. Festivalin sonunda final gecemiz olacak."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Siirt'te 'Özgür Gazze' Temalı Film Festivali - Son Dakika

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