Siirt'te Sanat Buluşması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Siirt'te Sanat Buluşması

Siirt\'te Sanat Buluşması

Siirt'te düzenlenen etkinlikte, kentin simgeleri çizilerek sanat ve kültür buluşturuldu.

20.10.2024 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SİİRT'te, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Siirt Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Urban Sketchers gönüllü topluluğunun öncülüğünde bir araya gelenler, kentin simge yerlerini çizdi.

Kentte ilk kez düzenlenen buluşmada, Siirtliler kalem ve resim defterleriyle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki simge yapılarından biri olan saat kulesini çizdi. Düzenlenen etkinliğe ilişkin konuşan Kültür ve Turizm İl Müdürü İrfan Tekin, "Siirt Valiliğimizin himayelerinde, Kültür Turizm İl Müdürlüğü ve Siirt Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi iş birliği ile sanatı, kültürle buluşturuyoruz. Bunun için de Siirt'imizin 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gençlerimizle birlikte saat kulemizi, eski valilik binamızı çizerek sanatı, kültür ile buluşturmaya çalışacağız. Bunu da meydanlarda yapacağız. Önümüzdeki haftalarda da delikli taş mevkiinde, Tillo ilçe meydanımızda da devam ederek bunlardan çıkacak eserleri bir resim sergisi ile halkımıza sunmayı düşünüyoruz. Bu anlamda bizlere destek olan üniversitemize ve valimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Urban Sketchers Siirt kurucusu Dr. Öğretim Üyesi Esra Bayazıt, "Siirt'in tarihi dokusunu, kent kimliğini, sokaklarını ve kenti olduğu gibi yansıtmak ve ölümsüzleştirmek için çizim tekniği ile belgelemek istiyoruz. Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğrencilerimiz ve Siirt halkı burada buluştuk. Tarihi saat kulesinde çizim deneyimi yapıyoruz. Urban Sketchers Siirt olarak kenti yerinde çizimlerle deneyimleyip keşfetmek istiyoruz. Bütün halkımızı da davet ediyoruz. Profesyonel çizimler beklemiyoruz. Sadece Siirt'in hikayesini anlatarak ulusal ve uluslararası topluma ulaştırmak istiyoruz. Siirt'in tarihi dokusunu, kent kimliğini, sokaklarını ve kenti olduğu gibi yansıtmak ve ölümsüzleştirmek için çizim tekniği ile belgelemek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Etkinliğe katılan Urban Sketchers gönüllüsü Harun Sünger de, şunları söyledi:

"Neden Siirt'te böyle bir etkinlik başlatmayalım dedik. Neden insanlarımıza bu güzelliği tanıtmayalım dedik ve bu şekilde yola çıktık. Bu ilk etkinliğimiz, bu etkinliği yapma maksadımız da çizim aşkını insanlara aşılayabilmekti. Biliyorsunuz ki günümüz çağında her şey teknolojiye dayandı. Her işimizi bilgisayar, telefon ve tablet üzerinden yapıyoruz. Biz de dedik ki, insanlar ellerine kağıt, kalem almayı unutmuşlar, biz de bunu onlara hatırlatalım. Bu maksatla buraya geldik, arkadaşlarımızda sağ olsun bu duygu ile geldiler. Yaşlısından, büyüğüne herkes kalemini almış eline çok zevkli bir şekilde çizim yapıyorlar ve bu beni çok mutlu ediyor."

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Etkinlik, Güncel, Kültür, Turizm, Sanat, Yaşam, Siirt, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'te Sanat Buluşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:15 Önce paylaştı sonra sildi Gülse Birsel’in Vural Çelik’e vedası tepki çekti Önce paylaştı sonra sildi! Gülse Birsel'in Vural Çelik'e vedası tepki çekti
22:00 Elon Musk, her gün bir kişiye 1 milyon dolar ödül verecek Elon Musk, her gün bir kişiye 1 milyon dolar ödül verecek
20:53 Bebek katillerini soruşturan ve tehdit edilen cesur savcı fotoğraf karesinde ortaya çıktı Bebek katillerini soruşturan ve tehdit edilen cesur savcı fotoğraf karesinde ortaya çıktı
19:50 Çete lideri Fırat Sarı’nın dehşeti yaşattığı bir aile daha konuştu: Bebeklerin çığlık seslerini unutamıyorum Çete lideri Fırat Sarı'nın dehşeti yaşattığı bir aile daha konuştu: Bebeklerin çığlık seslerini unutamıyorum
19 Eki ’Tecavüze uğradım, tehdit ediliyorum’ diyerek yardım istemişti: Olayın aslı bambaşka çıktı 'Tecavüze uğradım, tehdit ediliyorum' diyerek yardım istemişti: Olayın aslı bambaşka çıktı
13:07 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastane vatandaşların saldırısına uğradı Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastane vatandaşların saldırısına uğradı
12:17 Yenidoğan çetesinin konuşmaları iddianamede: Bırak bebek ölsün, haha çekeceğim fişi Yenidoğan çetesinin konuşmaları iddianamede: Bırak bebek ölsün, haha çekeceğim fişi
12:16 Maliye’den kayıt dışı saat hamlesi 6500 kişiyi tek tek tespit ettiler Maliye'den kayıt dışı saat hamlesi! 6500 kişiyi tek tek tespit ettiler
11:26 Arka Sokaklar’daki Narin sahnesi izleyicileri ikiye böldü Arka Sokaklar'daki Narin sahnesi izleyicileri ikiye böldü
10:51 Ata Demirer ve Gülse Birsel eski rol arkadaşları Vural Çelik’in cenazesine katılmadı Ata Demirer ve Gülse Birsel eski rol arkadaşları Vural Çelik'in cenazesine katılmadı
10:33 16 yaşındaki suç makinesi 107 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Yakalandı 16 yaşındaki suç makinesi 107 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Yakalandı
09:55 Yenidoğan çetesi skandalı Anadolu’ya sıçradı Niğde, Sakarya, Kocaeli ve Antalya’dan ihbarlar geliyor Yenidoğan çetesi skandalı Anadolu'ya sıçradı! Niğde, Sakarya, Kocaeli ve Antalya'dan ihbarlar geliyor
09:53 Yenidoğan çetesi masum bebeklerin canını almakla kalmayıp cenazelerini bile satmaya çalışmış Yenidoğan çetesi masum bebeklerin canını almakla kalmayıp cenazelerini bile satmaya çalışmış
09:46 Kemal Kılıçdaroğlu hakkında “Cumhurbaşkanına hakaretten“ soruşturma başlatıldı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaretten" soruşturma başlatıldı
09:13 Yenidoğan Çetesi mağduru baba canlı yayında konuştu: Çocuğumun göğsünde kan izi vardı Yenidoğan Çetesi mağduru baba canlı yayında konuştu: Çocuğumun göğsünde kan izi vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2024 04:02:36. #1.13#
SON DAKİKA: Siirt'te Sanat Buluşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.