Siirt\'te Sanat Buluşması

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SİİRT'te, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Siirt Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Urban Sketchers gönüllü topluluğunun öncülüğünde bir araya gelenler, kentin simge yerlerini çizdi.

Kentte ilk kez düzenlenen buluşmada, Siirtliler kalem ve resim defterleriyle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki simge yapılarından biri olan saat kulesini çizdi. Düzenlenen etkinliğe ilişkin konuşan Kültür ve Turizm İl Müdürü İrfan Tekin, "Siirt Valiliğimizin himayelerinde, Kültür Turizm İl Müdürlüğü ve Siirt Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi iş birliği ile sanatı, kültürle buluşturuyoruz. Bunun için de Siirt'imizin 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gençlerimizle birlikte saat kulemizi, eski valilik binamızı çizerek sanatı, kültür ile buluşturmaya çalışacağız. Bunu da meydanlarda yapacağız. Önümüzdeki haftalarda da delikli taş mevkiinde, Tillo ilçe meydanımızda da devam ederek bunlardan çıkacak eserleri bir resim sergisi ile halkımıza sunmayı düşünüyoruz. Bu anlamda bizlere destek olan üniversitemize ve valimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Urban Sketchers Siirt kurucusu Dr. Öğretim Üyesi Esra Bayazıt, "Siirt'in tarihi dokusunu, kent kimliğini, sokaklarını ve kenti olduğu gibi yansıtmak ve ölümsüzleştirmek için çizim tekniği ile belgelemek istiyoruz. Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğrencilerimiz ve Siirt halkı burada buluştuk. Tarihi saat kulesinde çizim deneyimi yapıyoruz. Urban Sketchers Siirt olarak kenti yerinde çizimlerle deneyimleyip keşfetmek istiyoruz. Bütün halkımızı da davet ediyoruz. Profesyonel çizimler beklemiyoruz. Sadece Siirt'in hikayesini anlatarak ulusal ve uluslararası topluma ulaştırmak istiyoruz. Siirt'in tarihi dokusunu, kent kimliğini, sokaklarını ve kenti olduğu gibi yansıtmak ve ölümsüzleştirmek için çizim tekniği ile belgelemek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Etkinliğe katılan Urban Sketchers gönüllüsü Harun Sünger de, şunları söyledi:

"Neden Siirt'te böyle bir etkinlik başlatmayalım dedik. Neden insanlarımıza bu güzelliği tanıtmayalım dedik ve bu şekilde yola çıktık. Bu ilk etkinliğimiz, bu etkinliği yapma maksadımız da çizim aşkını insanlara aşılayabilmekti. Biliyorsunuz ki günümüz çağında her şey teknolojiye dayandı. Her işimizi bilgisayar, telefon ve tablet üzerinden yapıyoruz. Biz de dedik ki, insanlar ellerine kağıt, kalem almayı unutmuşlar, biz de bunu onlara hatırlatalım. Bu maksatla buraya geldik, arkadaşlarımızda sağ olsun bu duygu ile geldiler. Yaşlısından, büyüğüne herkes kalemini almış eline çok zevkli bir şekilde çizim yapıyorlar ve bu beni çok mutlu ediyor."

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,