Siirt\'te su tankeri restoranın istinat duvarına çarptı: 2 yaralı

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SİİRT'te sürücüsünün kontrolünden çıkan su tankeri, restorana ait istinat duvarına çarptı. Kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Siirt- Kurtalan karayolu Kezer köprüsü mevkisinde meydana geldi. Yusuf K. (28) yönetimindeki 56 AAL 465 plakalı su tankeri, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki restoranın istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle tanker yan yattı. Kazada sürücü Yusuf K. ile yanındaki Hüseyin Ö. yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.