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Siirt'te yaralı kedi tedavi altına alındı - Son Dakika
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Siirt'te yaralı kedi tedavi altına alındı

Siirt'te Bahçelievler Mahallesi'nde bir esnaf, iş yerini açtığı sırada çenesinden yaralanan bir kedi buldu. Esnaf, kediye mama vererek durumu Siirt Belediyesine bildirdi. Kedi, Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi edildi.

Siirt\'te yaralı kedi tedavi altına alındı
02.01.2024 - 14:25,
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Siirt'te bir esnaf tarafından yaralı halde bulunan kedi tedavi altına alındı.

Bahçelievler Mahallesi'nde esnaf, iş yerini açtığı sırada çenesinden yaralanan kediyi fark etti.

İş yerine aldığı kediye mama veren esnaf, durumu Siirt Belediyesine bildirdi.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince iş yerinden alınan kedi, Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Kedi burada tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
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