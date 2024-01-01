 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Siirt'te Zivzik narının hasadı tamamlandı, satışı başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Siirt'te Zivzik narının hasadı tamamlandı, satışı başladı

Siirt'in Şirvan ve Pervari ilçelerinde yetiştirilen Zivzik narının hasadı tamamlandı. İnce kabuğu, kırmızı iri taneleri ve kendine has aromasıyla rağbet gören nar, iç piyasada ve komşu ülkelere satılıyor. Siirt'te nar üretimine yönelik yatırım yapılması öneriliyor.

Siirt\'te Zivzik narının hasadı tamamlandı, satışı başladı
01.01.2024 - 14:41,
Abone Ol

Siirt'in Şirvan ve Pervari ilçelerinin bazı köylerinde yetiştirilen ve hasadı yapılan Zivzik narının satışı başladı.

Adını Şirvan'a bağlı Dişlinar (Zivzik) köyünden alan, ince kabuğu, kırmızı iri taneleri ve kendine has aromasıyla rağbet gören narın hasadı tamamlandı.

Hasadın ardından narlar kentteki yaş sebze ve meyve haline getirildi.

Siirt Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat, AA muhabirine, ilde son yıllarda çeşitli projelerle sulama imkanlarının arttığını belirterek, üreticilerin fıstık, buğday, arpa ve mısırın yanı sıra kentin önemli tarımsal ürünü zivzik narını da yetiştirdiğini söyledi.

2023'te yağışın yeterli düzeyde gerçekleşmemesi üzerine rekoltenin 2022'ye göre az da olsa düştüğünü dile getiren Günbat, "İl genelinde 11 bin ton dolayında üretimimiz oldu. Özellikle İstanbul, Bursa, Van'a sürekli nar satışı yapılıyor. Bozulmadan tazeliğini aylarca koruyabiliyor." dedi.

Zivzik narının genellikle iç piyasada tüketildiğini ifade eden Günbat, Siirtlilerin yaşadığı kentlere de satışının yapıldığını belirtti.

Irak, İran ve Suriye'ye de satılıyor

Günbat, narın iç piyasanın yanı sıra komşu ülkelere de gönderildiğine işaret ederek şunları kaydetti:

"Zivzik narı ülkede sadece Siirt'te yetişen bir ürün. Akdeniz, Ege ve İç Anadolu'da yetişen narlardan daha farklı. Narı güzel kılan da ince kabuğu ve iri tanesi. Irak, İran ve Suriye gibi komşu ülkelere de talep üzerine satışını yapıyoruz. Buradan tarıma dayalı yatırım yapmak isteyen sanayicilere sesleniyorum; Siirt'te nara yönelik yatırım düşünülebilir. Organize Sanayi Bölgesinde buna yönelik altyapımız mevcut."

Siirt Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkan Yardımcısı Halil Sarcan ise bölgede çiftçiye önemli gelir sağlayan narın üretiminin her geçen yıl arttığına dikkati çekerek, "Siirt nar üretiminde bölgede önemli bir üretici konumunda. Halde narın kilogramı kalitesine göre ortama 20-25 lira." ifadelerini kullandı.

Komisyoncu Hüseyin Bal da 30 yıldır bölgede Zivzik narı sattığını anlattı.

Pervari ve Şirvan'daki bahçelerden aldıkları meyveyi kasalar halinde satışa sunduklarını dile getiren Bal, "200-300 ton nar satıyorum. İri taneli ve bol sulu olması nedeniyle sıkmak için de talep görüyor." dedi.

Üretici ve satıcı Muhammet Ertaş, soğuk hava deposu gerektirmeyen narın 7 ay bozulmadan tazeliğini koruyabildiğini, büyük emeklerle üretilerek sofralara ulaştığını kaydetti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Pervari, Şirvan, Siirt, Nar, Üretim, İhracat, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'te Zivzik narının hasadı tamamlandı, satışı başladı - Son Dakika


14:51
Galata Köprüsü'ndeki yürüyüşe kaç kişi katıldı? Merak edilen rakam açıklandı Galata Köprüsü'ndeki yürüyüşe kaç kişi katıldı? Merak edilen rakam açıklandı
14:02
Galata Köprüsü'ndeki Gazze eyleminden dönen vatandaşa yumruklu saldırı Galata Köprüsü'ndeki Gazze eyleminden dönen vatandaşa yumruklu saldırı
13:56
Futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın ifadesi: Para bende değil, birilerinin kolundaki saatlerde, ceplerinde Futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın ifadesi: Para bende değil, birilerinin kolundaki saatlerde, ceplerinde
13:55
Armağan Çağlayan'da İbo Show'da kullanılan filtreye tepki: İnanılır gibi değil Armağan Çağlayan'da İbo Show'da kullanılan filtreye tepki: İnanılır gibi değil
13:44
Gazze ve şehitlerimiz için bir araya geldiler! Galata Köprüsü'ndeki tarihi yürüyüş havadan görüntülendi Gazze ve şehitlerimiz için bir araya geldiler! Galata Köprüsü'ndeki tarihi yürüyüş havadan görüntülendi
12:44
İran'da 14 silahlı soygun gerçekleştiren 5 kişi idam edildi İran'da 14 silahlı soygun gerçekleştiren 5 kişi idam edildi
12:30
İstanbul'un göbeğinde tartıştığı kadını sürükleyerek kaçırmaya kalktı İstanbul'un göbeğinde tartıştığı kadını sürükleyerek kaçırmaya kalktı
12:21
Adana'da Yeni Yılın İlk Gününde 2 Kişi İntihar Etti Adana'da Yeni Yılın İlk Gününde 2 Kişi İntihar Etti

Son Dakika
14:51 Galata Köprüsü'ndeki yürüyüşe kaç kişi katıldı? Merak edilen rakam açıklandı
14:02 Galata Köprüsü'ndeki Gazze eyleminden dönen vatandaşa yumruklu saldırı
13:56 Futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın ifadesi: Para bende değil, birilerinin kolundaki saatlerde, ceplerinde
13:55 Armağan Çağlayan'da İbo Show'da kullanılan filtreye tepki: İnanılır gibi değil
13:44 Gazze ve şehitlerimiz için bir araya geldiler! Galata Köprüsü'ndeki tarihi yürüyüş havadan görüntülendi
12:44 İran'da 14 silahlı soygun gerçekleştiren 5 kişi idam edildi
12:30 İstanbul'un göbeğinde tartıştığı kadını sürükleyerek kaçırmaya kalktı
12:21 Adana'da Yeni Yılın İlk Gününde 2 Kişi İntihar Etti
12:13 2023'e veda ederken sınır tanımayan Hadise, göğsünü göstererek poz verdi
12:02 Bugünden itibaren geçerli olacak! İşte pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarının zamlı fiyatları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 15:12:19. #1.11#
SON DAKİKA: Siirt'te Zivzik narının hasadı tamamlandı, satışı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement