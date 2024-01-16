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Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı - Son Dakika
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Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Vali Kızılkaya, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, bu yıla özel eklenen 'Deprem: Umut' ve 'Gazze: Kanıt' ile 'Haber', 'Çevre-Yaşam' ve 'Spor' kategorilerinde yer alan 147 fotoğrafı inceledi. Oylamada tercihini depremdeki umut hikayelerine odaklanan 'Deprem: Umut' ve İsrail'in saldırılarına dair delil niteliği taşıyan 'Gazze: Kanıt' adlı fotoğraflardan yana kullanan Kızılkaya, fotoğrafların önemli mesajlar içerdiğini belirterek gazetecilere teşekkür etti.

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, \'Yılın Kareleri 2023\' oylamasına katıldı
16.01.2024 - 16:19,
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Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vali Kızılkaya, "Yılın Kareleri 2023" oylamasında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" ile "Haber", "Çevre-Yaşam" ve "Spor" kategorilerinde yer alan 147 fotoğrafı inceledi.

6 Şubat 2023'te meydana gelen ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerdeki umut hikayelerine odaklanan "Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin umudu" adlı fotoğrafını seçen Kızılkaya, İsrail'in "savaş suçu" niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen "Gazze: Kanıt" adlı seçkiden Belal Khaled imzalı "Çaresiz hayatlar" isimli fotoğrafı tercih etti.

"Haber" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Türkiye yüzyılı"nı seçen Kızılkaya, "Çevre-Yaşam" kategorisinde tercihini Cem Tekkeşinoğlu'nun çektiği "Galata'da dolunay", "Spor" kategorisinde ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Bisikletçiler" karesinden yana kullandı.

Vali Kızılkaya, oylamadaki fotoğrafların her birinin kendi alanında çok önemli mesajlar verdiğini belirterek şöyle konuştu:

"Fotoğraf, insanların duyguları, düşünceleri ve zihinlerinde o olayla ilgili en keskin mesajların verilmesinde çok kıymetli bir unsur. Fotoğrafların bir dili var, bir mesajı var. Bu sene de birçok muhabir kardeşimizin binbir emekle, zahmetle çekmiş olduğu fotoğraflar içerisinden tercihimizi yaptık. Bu vesileyle AA başta olmak üzere bütün çalışan gazetecilere emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yaptıkları zorlu kamu görevlerinden dolayı da kendilerine muvaffakiyetler diliyorum."

Kaynak: AA
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