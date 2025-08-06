Siirt ve Batman\'da Sıcak Havadan Kaçış Yöntemleri

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcak havanın hayatı olumsuz etkilediği kentlerden Siirt ve Batman'da vatandaşlar farklı yöntemlerle serinlemeye çalışıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, Siirt'te dün 40,3 olan hava sıcaklığının bugün 42, yarın da 40 derece olması tahmin ediliyor.

Batman'da ise dün 41,7 olarak ölçülen en yüksek sıcaklığın bugün 45 derece, yarın da 42 derece olması öngörülüyor.

Siirt

Siirt'te vatandaşlar sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmak için klimalı ortamları ve gölgelikleri tercih ediyor.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Siirt- Kurtalan Caddesi, 11.00 ile 16.00 saatlerinde neredeyse boş kalırken, dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşların ise güneşten korunmak için şemsiye kullandığı görüldü.

Bazı çocukların Babuddarp Camisi'nin bahçesindeki küçük havuza girdiği, kimi yetişkinlerin de ayaklarını havuzdaki suya soktuğu gözlendi.

Cami imamı Ali Çelepkolu, AA muhabirine, son yılların en sıcak mevsimini yaşadıklarını söyledi.

Sıcaktan bunalan çocuk ve yetişkinlerin serinlemek için caminin havuzuna geldiğini belirten Çelepkolu, "Camimizin bahçesindeki bu havuzun suyu yaz kış buz gibi. Çocuklar gelip yüzüyor. Yetişkinler ayaklarını suya daldırıyor. Herkes buradan istifade ediyor. Camiye gelen vatandaşlar da vakit namazından önce burada serinliyor." dedi.

Kent sakinlerinden Ömer Özalp de ilk defa bu kadar yüksek sıcaklıklarla karşılaştığını anlatarak, "Namaz vakitlerinden önce havuza gelip serinliyoruz. Bu havuzdan bütün mahalle istifade ediyor." ifadelerini kullandı.

Havuza dönüştürülen römorkta serinlediler

Batman'ın Gercüş ilçesinin Kayapınar beldesinde yaşayan Salih Gök, sıcaktan bunalan çocuklarının serinlemesi için traktör römorkunu havuza dönüştürdü.

Gök, içini naylon brandayla kapladığı römorku suyla doldurdu.

Yapay havuzda Gök'ün çocuklarının yanı sıra beldedeki çocuklar da serinliyor.

Gök, kentte hava sıcaklığının 40 derecenin üzerinde seyrettiğini belirtti.

Römorku sıcaktan bunalan çocuklar için havuza dönüştürdüğünü anlatan Gök, "Bu sayede çocuklar hem serinliyor hem de suyla oynayıp eğleniyorlar." dedi.

Çocuklardan Aylin Çoban da akranlarıyla suya girerek serinlediklerini söyledi.

Zeynep Gök ise havanın çok sıcak olduğunu, havuzda kardeşiyle serinlediğini, eğlenceli zaman geçirdiğini belirtti.