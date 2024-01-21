Silah kaçakçılarına yönelik 'Mercek' operasyonu: 12 gözaltı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde silah imalatı yapanlara ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen 'Mercek-10' operasyonlarında 12 şüphelinin gözaltına alındığını ve 93 ruhsatsız tabanca ele geçirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " İstanbul, Adana, Aydın, Rize ve Batman İl Jandarma Komutanlıklarımız ve Karaman İl Emniyet Müdürlüklerimizce "Mercek-10' operasyonlarında 93 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yapılan aramalarda ayrıca, tabancaya dönüştürülebilecek 65 adet namlu, 77 adet çeşitli tabanca parça ve tertibatı, 48 adet 9 mm çapında tabanca şarjörü ve 238 adet 9 mm ve 7,62 tabanca fişeğine ele konuldu. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Ruhsatsız silah temin edenlerle ve silah kaçakçılarıyla mücadelemiz kararlılıklar sürecek. Milletimizin bilmesini isterim ki halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız" dedi. Yerlikaya, paylaşımında operasyondan görüntülere de yer verdi.