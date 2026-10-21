Şile Belediyesi davası... Mahkeme başkanı tutuksuz sanık Serbülend Danış hakkında yakalama kararı çıkarılacağını söyledi

Haber: Beril KALELİ

(İSTANBUL) 15 ay önce tutuklanan ve 2 ay önce hakkında dava açılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da arasında bulunduğu 53 sanıklı davanın ilk duruşmasına ikinci gününde devam ediliyor. İstanbul Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Şehit Hasan Kılıç Konferans Salonu'nda yapılan duruşmada mahkeme başkanı tutuksuz sanık Serbülend Danış'ın mazeretsiz bir şekilde hazır bulundurulmadığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkarılacağını söyledi.

15 ay önce tutuklanıp görevden uzaklaştırılan ve 2 ay önce hakkında dava açılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da arasında bulunduğu 11'i tutuklu 53 sanıklı davanın ilk duruşmasının ikinci günü 10.50 sıralarında başladı.

SERBÜLEND DANIŞ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

İBB davasının da sanıklarından olan tutuksuz sanık Serbülend Danış'ın mahkeme tarafından hazırlanan sıraya göre pazartesi günü alınacak olan savunması duruşmada hazır bulunmaması nedeniyle alınmamıştı. Danış'ın avukatı pazartesi günkü duruşma sırasında Danış'ın duruşmada hazır bulunduramadıklarını ve mazereti mahkemeye sunacağını belirtmişti. Bugünkü oturum sırasında mahkeme başkanı Danış'ın durumunu avukatına sordu. Avukatın Danış'ın bugün de duruşmada hazır bulundurulamadığını söylemesi üzerine mahkeme başkanı 1 saat süre verdi. 1 saatlik sürenin dolması üzerine mahkeme başkanı duruşmada hazır edilmeyen Danış için mazeret de sunulmaması gerekçesiyle "Yakalama kararı çıkartıyoruz" dedi.

Duruşma ikinci gününde bugün Nazif Gönen, Ercan Aş, Çağlar Ersoy'un savunmalarının alınması ve çapraz sorgularının yapılmasıyla devam etti. Ersoy'un savunmasının tamamlanmasının ardından duruşmaya 1 saat ara verildi.

(SÜRECEK)