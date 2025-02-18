Şile'de 2. Hamsi ve Kültür Festivali Coşkusu - Son Dakika
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Şile'de 2. Hamsi ve Kültür Festivali Coşkusu

Karadeniz mutfağının önemli ürünü hamsi, Şile'de düzenlenen 2. Hamsi ve Kültür Festivali'nde gastronomi ve kültürel boyutlarıyla ele alındı. Festival, yerel sanatçıların müzik performansları ve halk oyunlarıyla zenginleşti. Belediye Başkanı, etkinliğin kültürel dayanışmaya katkısını vurguladı.

18.02.2025 10:32  Güncelleme: 11:27
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(İSTANBUL) - Karadeniz mutfağının en önemli ürünlerinden hamsi, Şile'de düzenlenen 2. Hamsi ve Kültür Festivali kapsamında akademik ve kültürel boyutlarıyla ele alındı. Şile Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği'nin Şile Belediyesi ile iş birliği içerisinde organize ettiği festival, 13-16 Şubat günleri arasında Atatürk Meydanı'nda geniş katılımla gerçekleştirildi.

Şile Belediyesi'nin katkılarıyla ve Şile Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği'nin iş birliğiyle düzenlenen 2. Hamsi ve Kültür Festivali'nde gastronomi ve kültür turizminin önemine dikkat çekilirken; ilçenin kültürel mirasının sürdürülebilirliğini destekleyen bir platform sunuldu. Festival, her yaştan katılımcıya akademik ve kültürel düzeyde önemli kazanımlar sağladı.

Festival süresince katılımcılara hamsi ikram edilerek Karadeniz mutfağının özgün lezzetleri tanıtıldı. Etkinlik, geleneksel halk oyunları, kemençe ve tulum dinletileri ile zenginleştirilerek kültürel aktarım süreçlerine katkıda bulunuldu. Yöresel müzikler, sahne performansları ve kültürel etkinlikler, festivalin akademik ve sanatsal değerini artırdı.

Müzik ve kültürel mirasa akademik yaklaşım

Festival kapsamında Karadeniz müziğinin önde gelen sanatçıları sahne alarak, bölgenin müzikal mirasına yönelik bir aktarım gerçekleştirdi. Recebim, Sinan Yılmaz ve Onay Şahin gibi sanatçılar, Karadeniz müziğinin otantik yapısını sahnede sergilerken, Sıla Kurt, Ahmet Aydın, Yücel Aktaş ve Hikmet Cüre gibi sanatçılar da festivalin sanatsal zenginliğine katkı sundu. Kemençe sanatçıları Samet Ok ve Alper Taşyürek, piyanist Bülent Ulukoçyiğit ve tulum sanatçısı Filiz İlkay, Karadeniz müziğinin teorik ve pratik boyutlarını izleyicilere sundu.

Kültürel ve sosyal dayanışmaya destek

Festivalin kapanış programında konuşan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, bölgenin farklı kültürel unsurları bir araya getiren yapısına vurgu yaparak,şunları söyledi:

"Şile'miz, tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve toplumsal yapısıyla birçok kültüre ev sahipliği yapmaktadır. Bugün burada, Karadeniz kültürünün dinamizmi, misafirperverliği ve dayanışma ruhunu hep birlikte deneyimliyoruz. Karadeniz insanı, çalışkanlığı, vatan sevgisi ve özverisiyle her daim örnek teşkil etmiştir. Şile'de yaşayan Karadenizli hemşehrilerimiz de ilçemizin ekonomik ve kültürel gelişimine önemli katkılar sunmaktadır. Şile Belediyesi olarak, toplumsal dayanışmayı pekiştiren, kültürel mirası koruyan etkinlikleri desteklemeyi sürdüreceğiz. Festivalimiz, kültürel etkileşimin ve sosyal dayanışmanın bir göstergesi olarak önemli bir yere sahiptir. Hep birlikte bu değerleri yaşatarak, toplumsal birlikteliğimizi daha da güçlendireceğiz."

Festival süresince düzenlenen gastronomi etkinlikleri, kültürel sunumlar ve müzik dinletileri büyük ilgi gördü. Katılımcılar, Şile'nin doğal ve kültürel dokusuyla bütünleşerek, Karadeniz mutfağının seçkin tatlarını deneyimleme fırsatı buldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Şile'de 2. Hamsi ve Kültür Festivali Coşkusu - Son Dakika

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