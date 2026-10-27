Şile'de sağanak yolları göle çevirdi, DSİ derelerde çalışma başlattı - Son Dakika
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Şile'de sağanak yolları göle çevirdi, DSİ derelerde çalışma başlattı

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Şile\'de sağanak yolları göle çevirdi, DSİ derelerde çalışma başlattı
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Şile\'de sağanak yolları göle çevirdi, DSİ derelerde çalışma başlattı
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Şile'de etkisini artıran sağanak nedeniyle yollar göle döndü, Cumhuriyet Caddesi'ndeki bazı marketlerin dışarıdaki ürünleri sel sularına kapıldı. Şile-Üsküdar Caddesi'ndeki derelerde su seviyesi yükselirken araç geçişlerinde zorluk yaşandı, DSİ çalışma başlattı.

ŞİLE'de etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü. Sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekerken bazı ilçe merkezinde de bazı caddeleri su bastı.

Şile'de sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Cumhuriyet Caddesi'nde yağmur sularının yükselmesi sonucu bazı marketlerin dışarıda bulunan ürünleri sel sularına kapıldı. Öte yandan, Şile- Üsküdar Caddesi'nde bulunan Yeniköy Deresi ile Pot Deresi'nde su seviyelerinin yükselmesi nedeniyle zaman zaman araç geçişlerinde zorluk yaşandığı öğrenildi. Pot Deresi ve Kabakoz Deresinde, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait iş makineleri ile çalışmalar başlatıldı.

Kaynak: DHA
Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüCumhuriyet CaddesiÜsküdarGüncelYaşamŞileSon Dakika

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