Şili Büyükelçiliğinden Ankara'da '100 Yıllık Dostluk' programı düzenlendi - Son Dakika
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Şili Büyükelçiliğinden Ankara'da '100 Yıllık Dostluk' programı düzenlendi

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Şili'nin Ankara Büyükelçiliği, iki ülke arasındaki işbirliği vesilesiyle Ankara'da '100 Yıllık Dostluk' programı düzenledi. Dışişleri Bakanlığındaki etkinliğe diplomatlar katıldı, program kapsamında fotoğraf sergisi de yer aldı.

Şili'nin Ankara Büyükelçiliği, Şili ve Türkiye arasındaki işbirliği vesilesiyle Ankara'da "100 Yıllık Dostluk" programı düzenledi.

Dışişleri Bakanlığında düzenlenen etkinliğe, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü, Şili'nin Ankara Büyükelçisi Rodrigo Arcos, iki ülke diplomatları, Ankara'daki diplomatik misyon temsilcileri katıldı.

Gümrükçü, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ve Şili'nin 100 yıl önce 1926'da Roma'da Dostluk Anlaşması imzaladığını ve böylece iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin tesis edildiğini belirterek, "(Bu anlaşmanın imzalanmasıyla) Şili, Latin Amerika bölgesinde Türkiye Cumhuriyeti'ni tanıyan ve diplomatik ilişki kuran ilk ülke oldu." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecini hatırlatan Gümrükçü, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyanın birçok bölgesinde ilham kaynağı olduğunu vurguladı.

Gümrükçü, 1926'da Türkiye'nin geleceğine inanarak diplomatik ilişki kuran 19 ülke olduğunu vurgulayarak, "Bölgedeki birçok komşumuzdan çok daha önce binlerce ama binlerce kilometre uzaklıkta Şili gibi bir ülkenin Türkiye'nin geleceğine inanması ve dostluk eli uzatması sıradan değil. Çok özel ve bu nedenle bu belge yalnızca iki egemen ülke arasındaki uluslararası bir anlaşma anlamına gelmiyor, bu, Şili açısından dostluk, inanç, güven ve vizyonun gerçek bir göstergesi anlamına geliyor." diye konuştu.

İki ülke halkları için de büyük fayda sağlayacak şekilde güçlü bir ilişki inşa ettiklerini anlatan Gümrükçü, Türkiye ve Şili arasında farklı sektörlerdeki ilişkilere ve karşılıklı ziyaretlere vurgu yaptı.

Gümrükçü, Latin Amerika bölgesindeki ilk serbest ticaret anlaşmasını da 2009'da Şili ile imzaladıklarını anımsatarak, geçen yıldan bu yana Türk Hava Yolları'nın Santiago'ya direkt uçuş başlatmasıyla hiç olmadığı kadar iki ülkenin bağlantılı hale geldiğini ifade etti.

Türkiye ve Şili arasındaki iyi ilişkiler

Büyükelçi Arcos ise Şili ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 100. yıl dönümünü anmak amacıyla düzenlenen serginin açılış törenine katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İki ülke ilişkilerinin tarihine ilişkin bilgi veren Arcos, Şili'nin Ocak 1926'da Türkiye ile "Dostluk Anlaşması" imzaladığını hatırlattı.

Arcos, ülkesinin 1941'den itibaren Ankara'da diplomatik temsilci bulundurmaya başladığını belirtti.

Türkiye-Şili arasındaki üst düzey temaslara işaret eden Arcos, yeni ziyaretlerin yapılması için çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Arcos, 2025'te iki ülke arasındaki Ortak Komisyonunun yeniden faaliyete geçirildiğini anlatarak bu konuya ilişkin bilgi verdi.

Büyükelçi Arcos, karşılıklı saygı, ortak çıkarlar ve dostluk temelinde ilişkileri gelecek 100 yıl boyunca daha da derinleştirmeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Programda iki ülke ilişkilerinin tarihini ele alan fotoğraf sergisi de yer aldı.

Kaynak: AA

Diplomasi, Ankara, Kültür, Güncel, Şili, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şili Büyükelçiliğinden Ankara'da '100 Yıllık Dostluk' programı düzenlendi - Son Dakika

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