Güney Amerika ülkesi Şili'de İsrail'in Gazze saldırıları protesto edildi.
Başkent Santiago'daki Devlet Başkanlığı Sarayı Moneda önünde toplanan kalabalık, Filistin bayrakları taşıdı.
Ellerinde taşıdıkları pankartlarda Gazze'de işlenen katliama dikkati çeken grup, Devlet Başkanı Gabriel Boric'ten İsrail ile diplomatik ilişkileri "tamamen" kesmesini istedi.
Filistinlilere yönelik devam eden saldırıların sona ermesini isteyen eylemciler, soykırımın durdurulması için "somut önlemler" alınması çağrısında bulundu.
Nakba'nın (Büyük Felaket) 76. yılını da anan kalabalık grup, Gazze'de modern Nakba'nın uygulanmaya çalıştığını belirtti.
Protestoya Filistinli Kuruluşlar Derneği (Adepal) ve insan hakları örgütleri de destek verdi.
Öte yandan Şili'deki üniversitelerde hafta başında başlayan Filistin'e destek gösterileri ise devam ediyor.
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