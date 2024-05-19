Şili'de İsrail'in Gazze saldırıları protesto edildi - Son Dakika
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Şili'de İsrail'in Gazze saldırıları protesto edildi

Şili\'de İsrail\'in Gazze saldırıları protesto edildi

Şili'nin başkenti Santiago'da Devlet Başkanlığı Sarayı önünde toplanan kalabalık, İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etti. Filistin bayrakları taşıyan eylemciler, Devlet Başkanı Gabriel Boric'ten İsrail ile diplomatik ilişkileri tamamen kesmesini istedi. Protesto sırasında Gazze'de devam eden saldırıların sona ermesi ve soykırımın durdurulması için somut önlemler alınması çağrısı yapıldı. Filistinli Kuruluşlar Derneği ve insan hakları örgütleri de protestoya destek verdi.

19.05.2024 04:51
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Güney Amerika ülkesi Şili'de İsrail'in Gazze saldırıları protesto edildi.

Başkent Santiago'daki Devlet Başkanlığı Sarayı Moneda önünde toplanan kalabalık, Filistin bayrakları taşıdı.

Ellerinde taşıdıkları pankartlarda Gazze'de işlenen katliama dikkati çeken grup, Devlet Başkanı Gabriel Boric'ten İsrail ile diplomatik ilişkileri "tamamen" kesmesini istedi.

Filistinlilere yönelik devam eden saldırıların sona ermesini isteyen eylemciler, soykırımın durdurulması için "somut önlemler" alınması çağrısında bulundu.

Nakba'nın (Büyük Felaket) 76. yılını da anan kalabalık grup, Gazze'de modern Nakba'nın uygulanmaya çalıştığını belirtti.

Protestoya Filistinli Kuruluşlar Derneği (Adepal) ve insan hakları örgütleri de destek verdi.

Öte yandan Şili'deki üniversitelerde hafta başında başlayan Filistin'e destek gösterileri ise devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şili'de İsrail'in Gazze saldırıları protesto edildi - Son Dakika

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