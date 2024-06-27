Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, TBMM'de CHP'li yetkilileri ziyaret etti

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(MERSİN)- Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, TBMM'de Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, TBMM Grup Başkan Vekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ı makamlarında ziyaret etti.

Ankara'da bir dizi temasta bulunan Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde(TBMM) Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'la bir araya geldi.

Başkan Turgut, ziyaretlerine ilişkin şunları söyledi:

"Genel Başkan Yardımcımız ve grup başkanvekillerimize misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz. Genel Başkan'ımız Özgür Özel başta olmak üzere, TBMM'de bir dizi ziyaretler gerçekleştirdik. İlçemiz ile ilgili yaptığımız ve yapacak olduğumuz hizmetlerle ilgili milletvekillerimiz ve grup başkanvekillerimize bilgiler verdik. Genel Başkanımızın liderliğinde sosyal demokrat belediyecilik bayrağını Silifke'miz ve Mersinimiz 'de dalgalandırmaya devam edeceğiz. Yeni dönemimizde hizmet, yatırım ve projelerimizle Silifke'mizi bir üst lige taşıma kararlılığımızı ortaya koyacağız. Yolumuz açık olsun, hepimize başarılar."

Belediye Başkanı Mustafa Turgut, daha sonra kendisine eşlik eden CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış ile grup toplantısına katıldı.