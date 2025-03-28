Silifke Belediye Başkanı Turgut'tan Bayram Kutlaması - Son Dakika
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Silifke Belediye Başkanı Turgut'tan Bayram Kutlaması

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Ramazan Bayramı öncesinde personeliyle bayramlaştı ve emekçi arkadaşlarına teşekkür ederek mutlu bir bayram diledi.

28.03.2025 14:44  Güncelleme: 14:52
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(MERSİN)- Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Ramazan Bayramı öncesinde personelle bayramlaştı. Turgut, "Silifke halkım adına emekçi arkadaşlarıma teşekkür ediyor, aileleriyle ve sevdikleriyle mutlu bir bayram geçirmelerini diliyorum" dedi.

Sabah saatlerinde Belediye Hizmet binasında çalışan personellerini odalarında ziyaret ederek, bayramlarını kutlayan Silifke Belediye Başkanı  Mustafa Turgut, öğleden sonrada Belediye Garaj Amirliği'ndeki şantiye personeliyle bir araya geldi. Turgut'a, bayramlaşma ziyaretinde yardımcıları Bülent Kaya, Rahile Demren,  Cano Serpin, Osman Şen ve Şeyma Savar Demren eşlik etti. Silifke Belediyesi'nin büyük bir aile olduğunu belirten Turgut, birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak, hizmet üretmeye devam edeceklerini belirtti.

"Mutlu bir bayram geçirmenizi diliyorum"

Bayramların toplumsal birliği sağlayan değerlerin hatırlandığı, güzelliklerin ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı, insanlar arasında karşılıklı sevgi ve saygının geliştiği günler olduğunu vurgulayan Turgut, "Çalışan tüm personelimiz, vatandaşlarımıza hizmet için elinden gelen gayreti gösteriyor. Sizleri gördüğümde her zaman mutlu oluyorum. Hep birlikte hem bir görevi yerine getirmeye hem de zor olan bir şeyleri başarmaya çalışıyoruz. İçinde bulunduğumuz şartlar zaman zaman hepimizi yoruyor ve zorluyor. Ne olursa olsun bu bizim işimiz, bu şehir bizim şehrimiz, bu ülke bizim ülkemiz. Sonuna kadar sahip çıkmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz. Silifke halkım adına emekçi arkadaşlarıma teşekkür ediyor, aileleriyle ve sevdikleriyle mutlu bir bayram geçirmelerini diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Silifke Belediye Başkanı Turgut'tan Bayram Kutlaması - Son Dakika

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