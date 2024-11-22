Silifke Belediyesi Asfaltlama Çalışmalarına Devam Ediyor

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(MERSİN) - Silifke Belediyesi, ilçe merkezi ve farklı mahallelerde eş zamanlı olarak sürdürdüğü asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

Silifke'de ihtiyaç duyulan mahallelerde sıcak ve sathi asfalt yol, bakım-onarım işlemleri düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Vatandaşların sorun ve sıkıntılarını yerinde tespit ederek çözüm üretmeye çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Mustafa Turgut, şunları söyledi:

"Kent ve kırsal mahalle ayrımı yapmadan hizmetlerimizi planlı ve eşit bir şekilde mahallelerimize ulaştırıyoruz. Asfalt ekibimiz, kimi zaman ilçenin farklı bölgelerinde su, elektrik ve alt yapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollarda bakım çalışması yaparken diğer taraftan da sıcak ve soğuk asfaltlama çalışmalarını gerçekleştiriyor. Aynı zamanda şehrin farklı bölgelerinde asfalt çalışmalarına da devam edilerek, vatandaşların taleplerine hızlı bir şekilde cevap veriliyor. Bu çalışmalarla hem mahalle sakinleri rahatlıyor hem de sürücülerin güvenli bir şekilde yolculuk yapmaları sağlanıyor. Her mahallemizin aciliyet duyduğu eksiklikleri bir bir tamamlamaya ve sırasıyla asfalt yol yapımını gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Mahallelerimizde gördüğümüz memnuniyet bizi mutlu ediyor. Asfalt ekibimiz geç saatlere kadar mesai yaparak, yollarımızın gerekli bakımını yapıyor."