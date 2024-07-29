Silifke'de 51. Uluslararası Müzik ve Folklor Festivali Başlıyor

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(MERSİN) - Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, 51. Uluslararası Müzik ve Folklor Festivali'nin hazırlıklarının tamamlandığını belirterek, festivalin 1-6 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacağını hatırlattı.

Silifke Belediyesi, 51. Uluslararası Müzik ve Folklor Festivali için hazırlıklarını tamamladı. Başkan Turgut, sevilen sanatçıların sahne alacağı festivalin, 1-6 Eylül günleri arasında kutlanacağını, tüm Silifke halkını bu heyecan ve coşkuya davet ettiklerini belirtti.

Etkinliklerin her yıl olduğu gibi bu yıl da ücretsiz olduğunu aktaran Turgut, şu bilgileri verdi:

"Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl daha kültürel ve daha sanatsal ağırlıklı bir festival coşkusu yaşanacak. 51 yıldır kutlanan bu festivallerimiz sayesinde kentimiz adını Türkiye'ye olduğu gibi dünyaya da duyurmuştur. Silifke halkı, geçmişine sahip çıkarak bu değerlerini en iyi şekilde korumuştur. Akdeniz'in incisi olan bu güzel ilçe, tarihi dokusu ve doğal güzellileriyle yerli ve yabancı konuklarının da dikkatini çekmektedir. Festival dolayısıyla gelen misafirlerimiz, ilçemizin tanıtımına büyük katkı sağlamaktadır. Kültür haftamız, yine Atatürk Anıt Meydanı'nda bulunan Göksu Parkı'mızda halkımıza açık ve ücretsiz olacaktır. Tüm Silifke halkımızı, 1-6 Eylül tarihleri arasında bir hafta boyunca sürecek konser ve etkinliklerimize davet ediyoruz."