Silifke'de Lastik Değiştirirken Kaza: 4 Ölü - Son Dakika
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Silifke'de Lastik Değiştirirken Kaza: 4 Ölü

Silifke\'de Lastik Değiştirirken Kaza: 4 Ölü

Mersin'in Silifke ilçesinde lastik değiştirenlere çarpan sürücü tutuklandı, 4 kişi hayatını kaybetti.

11.11.2024 16:21
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MERSİN'in Silifke ilçesinde yol kenarında aracın patlayan lastiğini değiştirmeye çalışan kişilere çarpıp 4 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına neden olan otomobilin sürücüsü Muhammet Furkan Daşdemir, tutuklandı. Daşdemir ifadesinde, "Karşımdan gelen aracın uzun farları gözümü alıyordu. Sağ şeride geçtiğimde kaza yaşandı. Yol karanlık olduğu için görmedim. Sağa park eden araçların uyarı levhaları yoktu" dedi.

Kaza, 9 Kasım gecesi Mersin- Antalya D-400 kara yolu Akdere mevkisinde meydana geldi. Lastiği patladığı için sürücüsünün yol kenarına park ettiği 33 ATU 534 plakalı aracı gören 06 BHP 787 plakalı kamyonettekiler, durup, yardım etmeye başladı. Bu sırada Muhammet Furkan Daşdemir'in kontrolünü yitirdiği 54 ZZ 409 plakalı otomobil, lastik değiştirmeye çalışan 6 kişiye çarptı. Orhan Biçer (49) kaza yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 5 kişiyse ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Serdar Görür (39), kardeşi Rüştü Görür (42) ve Erdal Koçak (46) da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ölen 4 kişinin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.

TUTUKLANDI

Kaza sonrası gözaltına alınan Muhammet Furkan Daşdemir, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Daşdemir, çıkarıldığı mahkemede, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan tutuklandı. Muhammet Furkan Daşdemir'in ifadesinde, "Sol şeritte ilerlerken arkamdan gelen bir araç selektör yaparak yol istedi. Karşımdan gelen aracın da uzun farları gözümü alıyordu. Sağ şeride geçtiğimde kaza yaşandı. Yol karanlık olduğu için görmedim. Sağa park eden araçların uyarıcı levhaları yoktu" dedi.

Yaralı 2 kişinin tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: DHA

Muhammet Furkan, Otomobil, Güvenlik, 3-sayfa, Silifke, Mersin, Güncel, Hukuk, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silifke'de Lastik Değiştirirken Kaza: 4 Ölü - Son Dakika

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