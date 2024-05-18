Mersin Silifke'de Müzeler Haftası etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Mersin Silifke'de Müzeler Haftası etkinliği düzenlendi

Mersin Silifke\'de Müzeler Haftası etkinliği düzenlendi

Mersin'in Silifke ilçesinde Müzeler Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, öğrenciler arkeolojik kazı çalışması ve çanak çömlek yapımına katıldı. Etkinliğe katılanlar, ressam Ahmet Tarlacı tarafından açılan resim sergisini gezdi ve Ayatekla Kilisesi'ni ziyaret etti. Silifke Müze Müdürü Nilgün Yılmazer, geçen yıl ilçede turizm ve kültür alanında yapılan çalışmaları anlattı.

18.05.2024 17:21
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Mersin'in Silifke ilçesinde Müzeler Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Silifke Müze Müdürlüğünce Yeni Mahalle'de Ayatekla Ören Yeri'nde düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Halk oyunları ekiplerinin gösteri yaptığı etkinlikte öğrenciler, önceden hazırlanan alanda arkeolojik kazı çalışması ve çanak çömlek yapımına katıldı.

Etkinliğe katılan Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, öğrenciler ve vatandaşlar ören yerinde ressam Ahmet Tarlacı tarafından açılan resim sergisini gezdi.

Ayatekla Kilisesi'ni de gezen katılımcılar, ören yeri hakkında Silifke Müze Müdürü Nilgün Yılmazer'den bilgi aldı.

Yılmazer, etkinlikte, geçen yıl Silifke'nin ören yerlerinde 352 bin 545 kişiyi misafir ettiklerini belirterek, ilçede turizm ve kültür alanında yapılan çalışmaları anlattı.

Kaynak: AA

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