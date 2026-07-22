Silifke'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu - Son Dakika
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Silifke'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu

22.07.2026 11:53
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Mersin Silifke'de düzenlenen operasyonda 2 zanlı tutuklandı, 1923 gram esrar ele geçirildi.

Mersin'in Silifke ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, jandarma ekiplerince operasyon düzenlenen adreslerde 1923 gram esrar, 650 gram kenevir tohumu, 12 uyuşturucu kullanma aparatı ve 4 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Silifke'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu - Son Dakika

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