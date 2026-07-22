Mersin'in Silifke ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, jandarma ekiplerince operasyon düzenlenen adreslerde 1923 gram esrar, 650 gram kenevir tohumu, 12 uyuşturucu kullanma aparatı ve 4 hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Silifke'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu - Son Dakika
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