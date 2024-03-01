Silifke Kitap Günleri Açıldı - Son Dakika
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Silifke Kitap Günleri Açıldı

Silifke Kitap Günleri Açıldı

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen 'Silifke Kitap Günleri' etkinliği, Kaymakamı Abdullah Aslaner ve ilçe protokolü tarafından açıldı. Etkinlik, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mersin Üniversitesi Silifke Meslek Yüksekokulu işbirliğiyle gerçekleştiriliyor. Amaç, öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve eğitim seviyesini yükseltmektir. Etkinlik, 7 Mart tarihine kadar devam edecek.

01.03.2024 14:43  Güncelleme: 14:46
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Mersin'in Silifke ilçesinde, "Silifke Kitap Günleri"nin açılışı gerçekleştirildi.

Silifke Ticaret ve Sanayi Odasınca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mersin Üniversitesi (MEÜ) Silifke Meslek Yüksekokulu işbirliğiyle düzenlenen kitap günlerinin açılışı, Kaymakamı Abdullah Aslaner ve ilçe protokolü tarafından yapıldı.

Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, programda, ilçede eğitim seviyesinin yükseltilmesi için yapılan her çalışmaya destek verdiklerini söyledi.

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar da amaçlarının öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak olduğunu kaydetti.

MEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Hakan Öztürk, katılımcılara kitap okumanın önemini anlattı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin de öğrencilerin kitaplara ulaşabilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Silifke Kitap Günleri 7 Mart'ta sona erecek.

Kaynak: AA

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