Şilili Motosikletçi İstiklal Sürüşüne Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şilili Motosikletçi İstiklal Sürüşüne Katıldı

Şilili motosikletçi Luis La Rivera Renteria, Türkiye turunda İstiklal Sürüşü'ne katıldı. Renteria, İnebolu'dan başlayan ve Anıtkabir'de sona erecek 340 kilometrelik güzergahı katedecek. Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Renteria, Kurtuluş Savaşı'nı okuduğunu ve bu sürüşe katılmaktan mutlu olduğunu söyledi. Şilili gezginin katılımıyla İstiklal Sürüşü daha da anlamlı hale geldi.

28.07.2024 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şilili motosikletçi Luis La Rivera Renteria, Kurtuluş Savaşı'nda deniz yoluyla İnebolu Limanı'na gelen cephanelerin cepheye taşındığı tarihi İstiklal Yolu'nda düzenlenen "İstiklal Sürüşü"ne katıldı.

Yaklaşık 10 gün önce Türkiye turuna başlayan Şilili gezgin, Karabük'ün Safranbolu ilçesine geldi. Safranbolu Müzekent Motosiklet Kulübü Başkanı Celil Özdemir ve kulüp üyeleri ile sohbet ederken, Kastamonu'daki "İstiklal Sürüşü"nü katılacaklarını öğrenen Renteria, rotasını değiştirerek buraya gelmeye karar verdi.

İnebolu'dan başlayan ve Anıtkabir'de sona erecek 340 kilometrelik güzergahı katedecek Renteria, bir süre daha Türkiye'de kalmayı planlıyor.

Renteria, AA muhabirine, yaklaşık 2 ay önce dünya turu yapmak için Şili'den motosikletiyle yola çıktığını söyledi.

Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Renteria, "Bir internet sitesinin yönlendirmesi ile Safranbolu hakkında bilgi sahibi oldum. Arkadaşların davetiyle Safranbolu'ya gelmiştim. Safranbolu'da kalırken bu sürüşten bahsettiler. Bu yolculuktan çok etkilendim. Arkadaşlarla birlikte bu sürüşe katılmaya karar verdim. Aynı zamanda Kurtuluş Savaşı'nı okumuştum ve bundan çok etkilenmiştim. Bunun içerisinde bulunmaktan çok mutlu oldum." dedi.

Rotanın sonuna kadar gideceğini ifade eden Renteria, "Burada, bu yolda olmak çok güzel bir duygu. Zaferin tüm yolunu tamamlamak istiyorum. Tüm yolunu tamamlayıp ondan sonra kendi yoluma devam edeceğim. Bu kadar uzun ve dağ geçitleri olan bu yolun hikayesi çok etkileyici." diye konuştu.

"Kortej sırasında motoruna Türk bayrağı taktı"

37 Reiders Kastamonu Motosiklet Kulübü Başkanı Fatih Peker de bu yıl altıncısı düzenlenen "İstiklal Sürüşü"nün Anıtkabir'de sona ereceğini söyledi.

Yaklaşık 340 kilometrelik bir güzergahta Güney Amerika'dan bir gezgin ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Peker, şunları kaydetti:

"Şili'den gelen bir arkadaşımız var. Dünya turu yapıyor. Türkiye'de Safranbolu'ya geldiğinde buradaki etkinliğin bilgisini alıyor. Kapadokya'ya gitmeyi planlarken bağımsızlık mücadelesinden çok etkileniyor ve dahil oluyor. Birinci etabı birlikte tamamladık. Kortej sırasında motoruna Türk bayrağı taktı. İstiklal Sürüşü'nde Şilili bir kardeşimizin olması çok güzel."

Safranbolu Müzekent Motosiklet Kulübü Başkanı Celil Özdemir de sosyal medya grubundan Luis La Rivera Renteria ile tanıştıklarını belirterek, "Bir sosyal medya gurubumuz var. Yurt dışından gelen gezginlere yardımcı olmak amacıyla kurulan bir grup. Arkadaşımız da bir paylaşımında Türkiye'de olduğunu ve nereleri gezebileceğini sordu. Biz de kendisini davet ettik. Safranbolu'dayken İnebolu'daki bu sürüşten bahsettik. Bu rotanın bizim için önemli olduğunu anlattık. Kendisi de tarih bilgisi olduğunu, seve seve katılmak istediğinden bahsetti. Burada olduğu için çok mutlu, çok heyecanlı. Biz de kulüp olarak onu ağırlamaktan mutluyuz." dedi.

Kaynak: AA

Motosiklet, Anıtkabir, İnebolu, Türkiye, Şili, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şilili Motosikletçi İstiklal Sürüşüne Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:55 100 işçinin kapı önüne koyulduğu fabrikada ortalık karıştı Çok sayıda yaralı var 100 işçinin kapı önüne koyulduğu fabrikada ortalık karıştı! Çok sayıda yaralı var
09:43 Namık Tan’ın “Mavi Vatan“ sözleri meclisi karıştırdı Partisi CHP ile karşı karşıya geldi Namık Tan'ın "Mavi Vatan" sözleri meclisi karıştırdı! Partisi CHP ile karşı karşıya geldi
09:00 Taşından toprağından altın fışkıran bölgeye 4 firma göz dikti Başkanın sözleri vahim Taşından toprağından altın fışkıran bölgeye 4 firma göz dikti! Başkanın sözleri vahim
08:49 Erdoğan talimat vermişti Belediyeler borcunu araziyle kapatabilecek, ödemeyene haciz yolda Erdoğan talimat vermişti! Belediyeler borcunu araziyle kapatabilecek, ödemeyene haciz yolda
00:45 Bakan Işıkhan duyurdu: Tüm sendikalı memurlar 641 TL toplu sözleşme ikramiyesi alacak Bakan Işıkhan duyurdu: Tüm sendikalı memurlar 641 TL toplu sözleşme ikramiyesi alacak
12:16 Galatasaray, Barış Alper Yılmaz’ın bonservis bedelini belirledi Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın bonservis bedelini belirledi
11:45 Yabancı uyruklu şahıslar restoranda oturanlara tırmıkla saldırdı Yabancı uyruklu şahıslar restoranda oturanlara tırmıkla saldırdı
11:40 Korkunç saldırı Köpeklere mama dağıtırken burnundan ısırıldı Korkunç saldırı! Köpeklere mama dağıtırken burnundan ısırıldı
11:13 Ünlü Şarkıcı Simge Sağın’dan Icardi sorusuna olay yanıt: Neyin ne olacağı belli olmaz Ünlü Şarkıcı Simge Sağın'dan Icardi sorusuna olay yanıt: Neyin ne olacağı belli olmaz
10:29 Masadaki rakam öyle böyle değil Ferdi Kadıoğlu’na Türk futbol tarihine geçecek teklif Masadaki rakam öyle böyle değil! Ferdi Kadıoğlu'na Türk futbol tarihine geçecek teklif
10:11 5’nci kattan üzerine 500 litrelik su deposu düştü 5'nci kattan üzerine 500 litrelik su deposu düştü
10:03 Naci Görür’ü isyan ettiren anket: Her şey normal gibi yola devam edemezsiniz, siz bu değilsiniz Naci Görür'ü isyan ettiren anket: Her şey normal gibi yola devam edemezsiniz, siz bu değilsiniz
09:44 Ecdadın kemiklerini sızlatan görüntü Tarihi Mecidiye Tabyası, ahıra döndü Ecdadın kemiklerini sızlatan görüntü! Tarihi Mecidiye Tabyası, ahıra döndü
09:29 Tuvaletini yaptığı sırada kendisini 5 metrelik pitonun ağzında buldu Tuvaletini yaptığı sırada kendisini 5 metrelik pitonun ağzında buldu
08:48 Oğlunu cezalandırmak için beline ip bağlayıp motosikletiyle metrelerce koşturdu Oğlunu cezalandırmak için beline ip bağlayıp motosikletiyle metrelerce koşturdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2024 13:00:09. #1.12#
SON DAKİKA: Şilili Motosikletçi İstiklal Sürüşüne Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement