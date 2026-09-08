Silivri açıklarında batan gemide kayıp 10 mürettebat için arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Silivri açıklarında batan gemide kayıp 10 mürettebat için arama çalışmaları sürüyor

Silivri açıklarında batan gemide kayıp 10 mürettebat için arama çalışmaları sürüyor
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Marmara Denizi'nde 'Alsu' ile çarpışarak batan 'Tuğberk İmamoğlu' gemisindeki kayıp 10 mürettebatı bulmak için yürütülen arama kurtarma çalışmaları 7. gününde aralıksız devam ediyor. Kayıp mürettebatın yakınları Silivri'deki kriz merkezinde umutla beklerken, ailelere batık geminin çıkarılması için bir firmayla görüşüldüğü bilgisi verildi.

Silivri açıklarında "Alsu" isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan "Tuğberk İmamoğlu" adlı gemideki kayıp 10 mürettebatı arama kurtarma çalışmaları 7. gününde devam ediyor.

Marmara Denizi Silivri açıklarında 2 Eylül'de "Alsu" ile "Tuğberk İmamoğlu" isimli gemilerin çarpışmasının ardından batan "Tuğberk İmamoğlu" gemisindeki 10 kişilik kayıp mürettebata ulaşılması için Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri unsurlarınca başlatılan geniş çaplı çalışma aralıksız sürdürülüyor.

Silivri sahilinde kaymakamlık ve AFAD koordinasyonunda oluşturulan kriz merkezinde toplanan kayıp mürettebatın yakınları, 7 gündür yetkililerden gelecek müjdeli haberi bekliyor.

Ailelerin alandaki ihtiyaçları Türk Kızılay ve AFAD ekipleri tarafından karşılanıyor.

"Babamın son seferiydi"

Tuğberk İmamoğlu gemisinde güverte lostromosu olarak görev yapan Nidai Duman'ın kızı Süreyya Keleş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dün akşam Silivri Kaymakamı Murat Eren'in, kendilerine batık geminin oradan çıkarılıp çıkarılamaycağı konusunda, bir firmayla görüştüklerini söylediğini aktardı.

Bu açıklamanın kendilerine umut verdiğini ifade eden Keleş, "Orada şu anda hala biri var mı, yok mu bilinmiyor. ROV cihazı çalışmalarına devam ediyor. O yaşam mahallinin yukarı çıkarılabilmesi için bir bot ve balon sisteminden bahsetti. Tamamıyla o firmadan gelecek analize bağlı. Bize açıklanan son bilgi bu. Tabii bu da bizim için büyük bir umut oldu. O yüzden beklemeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Mürettebattan 3 kişinin güvertede olabileceği bilgisinin kendilerine verildiğini aktaran Keleş, "Babam güverte lostromosu, yani 'reis' diyorlar. Muhtemelen güvertedeki o 3 kişiden biri babamdır. Çünkü babam gemide sorumluluk sahibiydi ve bilgisi de çoktu." dedi.

Keleş, babasının 28 yıllık gemi deneyimi olduğunu, bu firmada da 10 yıldır çalıştığını kaydederek, "Bu babamın son seferiydi. Yani herkese aynısını söylemişti. Geçen hafta bugün son konuşmamızda da aynısını demişti. 'Geliyorum, merak etme. Telefonum açık, ne zaman canın isterse ara, konuşuruz yine' demişti. Ben de 'Tamam' demiştim. Son konuşmamız geçen hafta bugün olmuştu." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Marmara Denizi, Denizcilik, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri açıklarında batan gemide kayıp 10 mürettebat için arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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