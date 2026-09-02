Silivri açıklarındaki gemi kazasında arama sürerken limandaki bekleyiş dronla görüntülendi

SİLİVRİ açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından denizde arama çalışmaları devam ederken, Silivri Limanı'ndaki bekleyiş de sürüyor. Limandaki hareketlilik dronla havadan görüntülendi.

Silivri açıklarında, Kocaeli'den Aliağa'ya giden Türk bayraklı Alsu isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye giden Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı. Kazanın ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürerken, Silivri Limanı'nda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından kriz masası oluşturuldu. Ekiplerin ve gemide bulunan yakınlarının limandaki bekleyişi devam ediyor. Limandaki hareketlilik dronla havadan görüntülendi.