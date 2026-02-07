Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu: "Açlığın Siyaseti, Yokluğun Tasarrufu Olmaz"

(İSTANBUL)- Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Fener Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Balcıoğlu, "Mazeretlerin, bürokratik engellerin arkasına sığınmadık. Çünkü adımız gibi biliyoruz ki; açlığın siyaseti, yokluğun tasarrufu olmaz" dedi.

Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Fener'de vatandaşlar ile bir araya geldi. Düzenlenen toplantıda konuşan Balcıoğlu, Fener Mahallesi'nde vatandaşlarla birlikte olmaktan mutlu olduğunu ifade etti. Başkan Balcıoğlu, "Silivri'mizin gülen yüzü, samimiyetin ve komşuluğun kalesi Fenerköy'de sizlerle bir arada olmaktan, bu güzel havayı solumaktan büyük mutluluk duyuyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Burası sadece bir mahalle değil; geleneklerin yaşadığı, dostluğun ve birliğin hala dipdiri olduğu bizim için çok kıymetli bir yuva. Bugün buraya, karşınızda sadece bir belediye başkanı olarak değil; bu topraklarda doğmuş, bu şehrin tozunu yutmuş, sizinle aynı dertle dertlenen bir kardeşiniz, bir evladınız olarak geldim" diye konuştu.

"Tek gayemiz, vefa borcumuzu çok çalışarak ödemek"

Belediyeciliğin her alanında çalıştığını söyleyen Balcıoğlu, tek gayesinin Silivri'ye olan vefa borcunu çok çalışarak ödemek olduğunu söyledi. Balcıoğlu, "15 yıllık belediyecilik geçmişimde, mutfağında piştim, her kademesinde çalıştım. Ama inanın, hiçbir makam, şu an sizin gözlerinizin içine bakarak konuşmak kadar; sizin bir 'Allah razı olsun' duanızı almak kadar kıymetli değil. Benim en büyük motivasyonum; sokakta bir büyüğümüzün hayır duası, bir gencimizin omzuma dokunup 'Başkanım yanındayız' demesidir. Tek gayemiz, bu güzel topraklara olan vefa borcumuzu çok çalışarak ödemektir" dedi.

"Bizim dönemimizde israf yok, hizmet var"

Başkan Balcıoğlu, olaylara makam odasından değil, halkın yanından baktığını belirtti. Fener Mahallesi'ne sadece konuşmaya değil, mahallelileri de dinlemeye geldiğini vurgulayan Başkan Balcıoğlu, şöyle devam etti:

"Biz olaylara makam odasından değil; bizzat buradan, Fenerköy'ün kahvesinden sizin yanınızdan bakıyoruz. Şunu da samimiyetle söylüyorum; hepimiz insanız, eksiğimiz olabilir. Ama bizim kitabımızda 'kulağının üzerine yatmak' yazmaz. Önemli olan o eksiği görüp anında müdahale etmektir. İşte bu yüzden bugün tam kadro buradayız. Başkan yardımcılarım, müdürlerim yanımda. Sadece konuşmaya değil, sizi can kulağıyla dinlemeye ve sorunu yerinde çözmeye geldik. Şundan herkesin içi ferah olsun: Bizim dönemimizde israf yok, hizmet var. Sizin helal oylarınızla, alın terinizle oluşan bütçenin her kuruşunu, yine Fenerköy'e, yine size hizmet olarak döndürmeye ant içtik. Bazıları başarıyı kağıt üzerindeki rakamlarla ölçebilir. Biz ise başarımızı; çiftçimizin bereketiyle, esnafımızın huzuruyla ve en önemlisi Fenerköylü hemşehrimin yüzündeki o samimi tebessümle ölçüyoruz."

"Açlığın siyaseti, yokluğun tasarrufu olmaz"

Ülke olarak tarihin en ağır ekonomik sınavlarından birinin verildiğine değinen Başkan Balcıoğlu, yangının sadece haber bültenlerinde değil, mutfakta, cüzdanda ve her yerde olduğunu ifade etti. Ekonomik sıkıntıların olduğu bu günlerde Ankara'dan tasarruf genelgesi geldi demeden yola devam ettiklerini söyleyen Başkan Balcıoğlu, "Ülke olarak tarihimizin en ağır ekonomik sınavlarından birini veriyoruz. Yangın artık sadece haber bültenlerinde değil; tam şuramızda, mutfağımızda, cüzdanımızda. Tarlada, kahvede her gün aranızdayım. Görüyorum ki milletin gündeminde siyaset yok. Tek dert var: 'Akşam tencere kaynayacak mı?' Yolumu çeviren her 5 kişiden 3'ü 'iş' diyor, 'aş' diyor. Emekli amcam 'Torunuma harçlık veremiyorum' diye mahcup. Analar 'Beslenme çantası boş' diye çaresiz. Gençler 'Günü kurtaralım yeter' diyor. İşte bu tablo benim yüreğimi dağlıyor. Ben bu şehrin şehremini olarak, 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' diyen bir kültürün evladı olarak buna seyirci kalamam. O yüzden; 'Bütçe yok, kriz var, Ankara'dan tasarruf genelgesi geldi' demedik. Mazeretlerin, bürokratik engellerin arkasına sığınmadık. Çünkü adımız gibi biliyoruz ki; açlığın siyaseti, yokluğun tasarrufu olmaz" diye konuştu.

"Silivri Belediyesi artık İstanbul'un en büyük çiftçisidir"

Başkan Balcıoğlu, göreve geldiği günden beri yapılan hizmetlerden de bahsederek, şunları söyledi:

"Bakın neler yaptık, 'Çocuk açsa, yol altından olsa ne yazar' dedik. Beslenme çantası desteğini başlattık. Liseli gençlerimize sabahları sıcak çorba ikram ettik. Üniversiteli kardeşlerimize 'Siz okuyun, arkanızdayız' dedik. Ayda bin lira bursu, kesintisiz 12 ay veriyoruz. Hatta geçen gün 4 bin liralık desteği hesaplarına yatırdık. Sınav ücretlerini de biz ödüyoruz. Gençlerimiz için son teknoloji e-spor merkezi kuruyoruz. Kızlarımız güvenle okusun diye öğrenci yurdu inşa ediyoruz. Kent Lokantası'nı açtık; işçimiz, öğrencimiz ucuza yesin istedik. Aşevimizde her gün 800 kişilik yemek pişiyor, ihtiyaç sahibinin kapısına kadar gidiyor. Gıda Bankası ile 7 bin haneye giriyoruz. Çocuklarımıza bayramlıklarını giydirdik. Her yıl 3 bin 500 evladımızın çantasını, kırtasiyesini, formasını ellerimizle teslim ettik. Genç kadınlarımız için hayati olan HPV aşısı desteğini başlattık. Ben çiftçiliği bilirim. 1,5 yılda tohumdan mazota tam 150 Milyon liralık destek verdik. Göğsümü gere gere söylüyorum: Silivri Belediyesi artık İstanbul'un en büyük çiftçisidir."

"Fenerköy bizim evimiz, Fenerköy bizim bereket kapımız"

Silivri genelinde 150'ye yakın sokağa bizzat girdiklerini söyleyen Başkan Balcıoğlu, "Silivri genelinde 150'ye yakın sokağa bizzat girdik. 30 bin ton asfaltı, 170 bin metrekare parke taşını bu şehrin yollarına işledik. Gelelim asıl meselemize, evimize, gözbebeğimiz Fenerköyümüze. Hani atalarımız der ya 'İnsanın evi kalesidir' diye. Biz de göreve geldiğimizde dedik ki; Fenerköy bizim evimiz, Fenerköy bizim bereket kapımız. Burası, alın teriyle toprağı işleyenlerin yurdu; burası hizmetin en kralını, en güzelini, en kalitelisini sonuna kadar hak ediyor. ve şükürler olsun ki; laf üretmedik, iş ürettik. Geride bıraktığımız 1,5 senede güzel işlere imza attık" ifadelerini kullandı.

"Geleceğimiz olan evlatlarımızı, okulumuzu da unutmadık"

Fener Mahallesi'nde bulunan okulun tadilatını yaptıklarını belirten Başkan Balcıoğlu, "Göreve gelir gelmez ilk iş neye el attık biliyor musunuz? Yıllardır ihmal edilen düğün salonumuza. Çatısı akıyordu, derhal aktardık. İçinin boyasını badanasını yaptık, pırıl pırıl hale getirdik. Sağ olsun bir hayırseverimizle, bağışçımızla el ele verdik; masa sandalyesini yeniledik. Artık Fenerköylü hemşehrim cemiyetini, düğününü kendine yakışır, temiz bir yerde yapıyor. Geleceğimiz olan evlatlarımızı, okulumuzu da unutmadık. Okulumuzun tadilatını yaptık, eksiklerini giderdik. Ama daha önemlisi; çocuklarımız toprakla buluşsun, üretimi öğrensin istedik. TÜRAM aracılığıyla okulumuza harika bir sera ve hobi bahçesi kurduk. Fenerköy'ün çocukları üretimle büyüsün istiyoruz" diye konuştu.

"Fener birlikte güzel, Silivri birlikte güzel"

DMD hastası Mustafa Özmert'in desteğe ihtiyacı olduğunu dile getiren Başkan Balcıoğlu, dayanışma ve yardımlaşmanın önemine dikkat çekti. Silivri'yi, vatandaşlarla birlikte karar alıp, birlikte yöneteceğini vurgulayan Balcıoğlu, "Yani demem o ki; derdiniz derdimizdir, talebiniz emrimizdir. Dün yaptık, bugün yapıyoruz, yarın da eksikleri yine biz tamamlayacağız! Bu iş bir ekip işi. Sizden aldığım güçle, sizin dualarınızla; engellere, yasaklara, krizlere inat gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Yola çıktığımız ilk gün dediğim gibi: 'Birlikte karar alacağız, birlikte yöneteceğiz.' Bugün de buradayım, sözümün arkasındayım. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; her birinizi Allah'a emanet ediyorum. Çünkü inanıyoruz ki; Fener birlikte güzel. Silivri birlikte güzel" diyerek, konuşmasını sonlandırdı.