Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu İftar Sofralarında Vatandaşlarla Buluştu

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Sahili'nde kurulan iftar çadırında vatandaşlarla bir araya geldi.

Silivri Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla Silivri Sahili'nde her gün iftar çadırı kuruyor. Balcıoğlu da kurulan iftar çadırında vatandaşlarla buluştu, onlarla sohbet etti.

Ramazan ayının birlik ve beraberlik duygularını güçlendirdiğine vurgu yapan Balcıoğlu, "Bir tas çorbanın, bir parça ekmeğin paylaştıkça büyüyen bereketiyle iftar sofralarımızda hemşehrilerimizle buluşmaya devam ediyoruz. Bu mübarek ayda sofralarımızı paylaşmanın huzurunu yaşıyoruz. Yüce Rabbim; tuttuğumuz oruçları ve ettiğimiz duaları kabul etsin. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun" ifadelerini kullandı.

Balcıoğlu, çocuklar, kadınlar ve ailelerle birlik içinde iftar sofralarında buluşmaya devam edeceklerini belirterek, kardeşlik sofralarında bir araya gelerek dayanışmayı sürdüreceklerini vurguladı.