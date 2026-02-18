Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu: "Türkiye'de İlk Defa Yerel Yönetim ve Milli Eğitim İş Birliğiyle MEB Akub Ekibi Kuruldu" - Son Dakika
Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu: "Türkiye'de İlk Defa Yerel Yönetim ve Milli Eğitim İş Birliğiyle MEB Akub Ekibi Kuruldu"

18.02.2026 13:04  Güncelleme: 13:54
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, MEB AKUB Patch sertifika töreninde, “Afetlere Karşı Dirençli ve Hazırlıklı Bir Silivri” vizyonuyla çalıştıklarını söyledi. Balcıoğlu, "Türkiye’de ilk defa yerel yönetim ve milli eğitim iş birliğiyle böylesine donanımlı bir MEB AKUB ekibi kuruldu" dedi.

Balcıoğlu, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat ve Afet ve Koordinasyon Merkezi Müdürü Uğur Tozlu, Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) Patch sertifika törenine katıldı.

Törende konuşan Balcıoğlu, afet hazırlıklarına önem verdiklerini belirterek, "Bugün Silivri için, geleceğimiz için çok kıymetli, çok anlamlı bir iş birliğinin meyvesini toplamak üzere bir aradayız. Biliyorsunuz, göreve geldiğimiz ilk günden beri 'Afetlere Karşı Dirençli ve Hazırlıklı Bir Silivri' vizyonuyla çalışıyoruz" diye konuştu.

"30 kahraman öğretmenimiz" vurgusu

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Öğretmenler her fırsattan istifade ederek halka koşmalı, halk ile beraber olmalı ve halk, öğretmenin çocuğa yalnız alfabe okutur bir varlıktan ibaret olmayacağını anlamalıdır" sözlerini hatırlatan Balcıoğlu, şunları söyledi:

"İşte bugün karşımızda duran bu 30 kahraman öğretmenimiz, Atamızın bu sözünü bizzat yaşatan, 'öğretmenlik sadece sınıfta ders anlatmak değildir' diyen başkası için ne yapabilirim diyen öğretmenlerdir. Onlar, çocuklarımıza sadece kalemi tutmayı değil; zor zamanlarda hayata tutunmayı da öğretmek için, gerektiğinde enkazın altına girip can kurtarmak için gönüllü oldular. Buradan kendilerine tüm hemşerilerimiz adına teşekkür ediyorum."

"Silivri Belediyesi'nin tüm imkanları emrinizdedir"

Silivri Belediyesi olarak, MEB AKUB Silivri Ekibi'nin kuruluşunun her aşamasında yanlarında olduklarını belirten Balcıoğlu, sürece 'kağıt üzerinde kalan resmi bir protokol' olarak bakmadıklarını söyledi. Balcıoğlu, "Bu fedakar ekibin sahada kullanacağı araç gereçten, üzerlerine giyecekleri koruyucu kıyafete; eğitim ve operasyon döneminde kullanacakları konteynerden, teknik ekipmana kadar neye ihtiyaçları varsa, 'Silivri Belediyesi'nin tüm imkanları emrinizdedir' dedik. Ama tüm bu desteklerden çok daha kıymetli bir şey var: Kardeşlik hukuku" ifadelerini kullandı.

SAK ekibi, akreditasyon sınav sürecinde TATKON olarak görev aldı

Balcıoğlu, Silivri Arama Kurtarma Ekibinin (SAK) öğretmenleri "Bir an olsun yalnız bırakmadığını" ifade ederek, "Silivri Arama Kurtarma Ekibimiz, öğretmenlerimizin akreditasyon sınav sürecinde TATKON yani Tatbikat Kontrol Birimi olarak görev aldı, tecrübesini öğretmenlerimizle paylaştı. Onlara sadece hocalık yapmadılar, yoldaşlık yaptılar. Sınavlarında, tatbikatlarında, zorlu parkurlarda Silivri için el ele verdiler" dedi.

"Göğsünüze takacağınız o armalar; fedakarlığın, cesaretin sembolüdür"

Türkiye'de bir ilk gerçekleştiğini söyleyen Balcıoğlu, "Türkiye'de ilk defa yerel yönetim ve milli eğitim iş birliğiyle böylesine donanımlı bir MEB AKUB ekibi kuruldu. Değerli öğretmenlerim, bugün göğsünüze takacağınız o armalar; fedakarlığın, cesaretin ve 'önce insan hayatı' diyen o yüce ruhun sembolüdür. Sınıfta öğrencilerinizin, afet anında ise tüm milletimizin umudu olacaksınız. Bu vesileyle, bu göreve talip olan 30 öğretmenimizi bir kez daha tek tek tebrik ediyorum" diye konuştu.

Toğan ve Damat'tan teşekkür ve iş birliği mesajı

Kaymakam Toğan da afetlere hazırlık konusunda yapılan çalışmalar için Balcıoğlu ve ekibine teşekkür ederek iş birliklerinin süreceğini belirtti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Damat da kurum ve kuruluşlar arasındaki iş birliğinin önemine dikkati çekerek, MEB AKUB ekibine desteklerinin devam edeceğini ifade etti; Balcıoğlu ve ekibine teşekkürlerini iletti.

