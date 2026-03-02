Siliviri Belediye Başkanı Balcıoğlu, Zonguldak-Bartın ve İlçeleri Sosyal Yardımlaşma Derneği İftarına Katıldı

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Zonguldak- Bartın ve İlçeleri Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin düzenlediği iftar programında Silivri'de yaşayan Zonguldak ve Bartınlılarla aynı sofrada buluştu.

Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, Zonguldak-Bartın ve İlçeleri Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

Silivri'de yaşayan Zonguldaklı ve Bartınlılarla iftarda bir araya gelen Başkan Balcıoğlu, birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekti.

Balcıoğlu, "Dayanışma, birlik ve hemşehrilik bağlarımızın güçlendiği bu anlamlı organizasyon için Dernek Başkanımız Sezgin Kuzucu'ya, kıymetli yönetim kurulu üyelerine ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Sofralarımızın bereketi, birlik ve beraberliğimiz daim olsun" ifadelerini kullandı.