Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Kent Konseyi ile İlk Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Kent Konseyi ile İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Kent Konseyi'nin yeni yönetimi ile Belediye Meclis Salonu'nda ilk toplantısını yaptı. Başkan Balcıoğlu, Kent Konseyi Başkanı Nursel Erel ve yönetim kurulu üyeleri ile ilçenin geleceği için önemli konuları ele aldı.

05.07.2024 09:08  Güncelleme: 10:34
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(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Kent Konseyi'nin yeni yönetimi ile Belediye Meclis Salonu'nda ilk toplantısını yaptı. Başkan Balcıoğlu, Kent Konseyi Başkanı Nursel Erel ve yönetim kurulu üyeleri ile ilçenin geleceği için önemli konuları ele aldı.

Başkan Balcıoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, "Değerli Konsey Üyeleri, Kıymetli Misafirler, bugün burada sizleri Silivri Belediyesi olarak ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Silivri'nin geleceğini birlikte şekillendireceğimiz bu anlamlı buluşmada sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kent Konseyi Başkanımız Sayın Nursel Erel'i ve sizleri tekrar tebrik ediyor, başarılarla dolu bir dönem diliyorum" dedi.

Kent Konseyi'nin önemine vurgu yapan Balcıoğlu, "Silivri Kent Konseyi, ilçemizin yönetiminde ve geleceğe hazırlanmasında çok önemli bir rol üstlenmektedir. Sizlerin değerli katkıları ve görüşleri, Silivri'nin kalkınma yolculuğunda bizler için her zaman yol gösterici olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Kent Konseyimiz ile el ele, hep birlikte, Silivri'yi geleceğe taşıyacağımızdan hiçbir şüphem yoktur" ifadelerini kullandı.

Katılımcı yönetim ve gönüllülük

Başkan Balcıoğlu, sivil toplumun katılımının önemine değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben, sivil hayatın içinden gelen biri olarak, toplumun belediyecilikle bütünleşmesinin ne kadar değerli olduğunu çok iyi biliyorum. Kent Konseyimizin, kamu yönetimine yön vermek, toplumsal talepleri dile getirmek ve her an katkı sunmak amacıyla büyük bir potansiyeli var. Bu potansiyelin hayata geçirilmesi, şeffaflık ve katılımcılık anlayışımızı daha da güçlendirecektir.

Silivri'nin her bir ferdinin gönüllülük esası ile sürece dahil olması gerektiğine inanıyorum. Doğa, hayvanlar, trafik ve daha birçok konuda gönüllülük esasına dayalı çalışmalar, Silivri'mizin ruhunu ve enerjisini yansıtacaktır. 'Silivri gönüllüsü' kavramını yerleştirerek gönüllülüğü yaygınlaştırmak, hepimizin ortak hedefi olmalıdır."

Demokrasi ve katılımcılık

Balcıoğlu, Mahatma Gandi'nin "Demokrasinin gerçek yolu, toplumun her bireyinin karar alma süreçlerine katılımından geçer" sözünü hatırlatarak, "Bu söz, bizim de rehberimiz olmalıdır. Demokrasi, yalnızca seçilmiş temsilcilerimizin değil, her bir bireyin sesinin duyulduğu, karar alma süreçlerine katıldığı bir sistemdir. Silivri Kent Konseyi olarak, her bir vatandaşımızın fikirlerine, önerilerine ve eleştirilerine açık olmalı ve bunları değerlendirerek hareket etmeliyiz" diye konuştu.

'Silivri birlikte güzel'

Başkan Balcıoğlu, konuşmasını şu cümlelerle tamamladı:

"Kent Konseyi'nin önemini vurgulamak isterim. Sizlerin gönüllü olarak sunduğu katkılar, Silivri'nin her alanda gelişmesine ve daha yaşanabilir bir kent olmasına büyük katkılar sağlamaktadır. Bu özverili çalışmalarınızı takdir ediyor ve desteklerinizi her zaman önemsiyorum. Kent Konseyimize ve gönüllülerimize olan güvenim tamdır. Hep birlikte, daha yaşanabilir ve daha güzel bir Silivri için çalışmaya devam edeceğiz. Silivri'nin tüm güzelliklerini ve zenginliklerini bir araya getiren 'Silivri birlikte güzel' sloganıyla, Silivri'yi daha güzel yarınlara taşıyacağız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Kent Konseyi ile İlk Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika

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