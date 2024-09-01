Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Zafer Kupası Voleybol ve Futbol Turnuvası açılışına katıldı

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(İSTANBUL)- Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Zafer Kupası Voleybol Turnuvası ve Futbol Turnuvası açılışına katıldı.

Silivri Belediyesi ile Çağrıbey Spor Kulübü iş birliğinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen Zafer Kupası Voleybol Turnuvası'nın açılışı gerçekleştirildi. Futbol Turnuvası da Başkan Balcıoğlu'nun santra vuruşuyla başladı.

Turnuvaya, Gazitepe Spor Kulübü, Bilgin Futbol Okulları, Beylikdüzü Yakuplu Spor, Beylikgücü Spor Kulübü, EP Academy, Ispartakule Spor Kulübü, Saray Spor Kulübü, Beykent Spor Kulübü, Ogur Atletik Performans, Lüleburgaz Atletik FK, Silivrispor Kulübü, Beylikdüzü İdman Yurdu Spor Kulübü, Trakya Kartalları, Beşiktaş ve Silivri Mimarsinan Spor Kulübü olarak toplamda 16 takım yer alacak. Voleybol turnuvası için ilçede sporun sadece bir aktivite olmadığını, her branşı ve sporcusuyla geleceğe atılan güçlü bir adım olduğunu vurgulayan Balcıoğlu, tüm sporcu ve antrenörlere başarılar dileyerek, "Büyük Zaferimizin 102. yılında, Zafer Kupası Voleybol Turnuvası'nda mücadele edecek sporcularımıza başarılar diliyorum. Silivri Çağrıbey Spor Kulübü ile birlikte organize ettiğimiz bu turnuvaya katılan tüm takımlarımıza teşekkür eder, başarılar dilerim" dedi.

Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, turnuvaya ilişkin şunları kaydetti:

"30 Ağustos Zafer Bayramımız vesilesiyle düzenlediğimiz futbol turnuvamız, hem zaferimizin coşkusunu yaşatmak hem de gençlerimize sporla dolu bir gün sunmak adına büyük bir öneme sahip. Bu anlamlı etkinliğe katılan tüm takımlara başarılar diliyor, Silivri'de sporun ve sporcunun her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha kuvvetle ifade ediyorum."