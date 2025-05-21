Silivri Belediye Başkanı, Dijital Dönüşüm Lansman Etkinliği'ne Katıldı - Son Dakika
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Silivri Belediye Başkanı, Dijital Dönüşüm Lansman Etkinliği'ne Katıldı

21.05.2025 16:22  Güncelleme: 17:32
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Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 178'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Dijital Dönüşüm Lansman Etkinliği'nde yer aldı. Etkinlikte kamu hizmetlerinde dijitalleşme projeleri tanıtıldı ve Balcıoğlu, Silivri Belediyesi'nin dijital dönüşüme olan desteğini vurguladı.

(İSTANBUL) – Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 178'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Dijital Dönüşüm Lansman Etkinliği"ne katıldı. Etkinlikte kamu hizmetlerinde dijitalleşme vizyonuyla hayata geçirilen yeni projeler tanıtıldı. Balcıoğlu, "Silivri Belediyesi olarak biz de dijital dönüşüm odaklı tüm iş birliklerine açık, vatandaşın yaşamını kolaylaştıran her adımın destekçisiyiz" dedi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 178'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Dijital Dönüşüm Lansman Etkinliği"ne katıldı. Etkinlikte kamu hizmetlerinde dijitalleşme vizyonuyla hayata geçirilen yeni projeler tanıtıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Davut Gül ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Hakan Gedikli'nin ev sahipliğinde gerçekleşen programa, kamu kurumlarından ve yerel yönetimlerden çok sayıda temsilci katıldı.

Türkiye'nin en köklü kamu kurumlarından biri olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 178'inci kuruluş yıl dönümünü, dijital dönüşüm temasıyla düzenlenen kapsamlı bir etkinlikle kutladı. Programda, kurumun dijital arşiv sistemleri, yapay zeka destekli analiz araçları ve vatandaşların hizmetlere erişimini kolaylaştıran yeni platformları kamuoyuyla paylaşıldı.

Etkinlikte sunulan projeleri yakından takip eden Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, tapu ve kadastro hizmetlerinde teknolojinin etkin kullanımının önemine dikkat çekerek, "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün dijitalleşme yönündeki çalışmaları, kamu hizmetlerinin hızlanması ve şeffaflaşması açısından büyük önem taşıyor. Silivri Belediyesi olarak biz de dijital dönüşüm odaklı tüm işbirliklerine açık, vatandaşın yaşamını kolaylaştıran her adımın destekçisiyiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Silivri Belediye Başkanı, Dijital Dönüşüm Lansman Etkinliği'ne Katıldı - Son Dakika

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