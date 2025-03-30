Silivri Belediyesi'nden İhtiyaç Sahibi Çocuklara Bayram Yardımı

(İSTABUL) - Silivri Belediyesi, ihtiyaç sahibi 6 bin çocuğa, 12 bin parça bayramlık kıyafet hazırlayarak muhtarlıklara teslim etti.

Silivri Belediyesi, çocuklar gülsün, aileler zorda kalmasın diye ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek sağlamayı sürdürüyor. Bu kapsamda, ramazan ayında edilen yardımlar ve sağlanan desteklerden sonra bayramda da ihtiyaç sahibi 6 bin çocuk için 12 bin parça bayramlık kıyafet hazırlandı. Hazırlanan bayramlık kıyafetler çocuklara ulaştırılması için muhtarlıklara teslim edildi.