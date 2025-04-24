Silivri'de 6.2 Büyüklüğünde Deprem Raporu - Son Dakika
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Silivri'de 6.2 Büyüklüğünde Deprem Raporu

Silivri\'de 6.2 Büyüklüğünde Deprem Raporu

AFAD, Silivri açıklarındaki 6.2 büyüklüğündeki depreme dair inceleme raporunu yayımladı.

24.04.2025 22:19
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SİLİVRİ açıklarında dün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremle ilgili incelemelerini sürdüren AFAD, çalışmaları hakkında rapor yayınladı.

Silivri açıklarında dün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında AFAD inceleme çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalardan elde edilen bilgiler ışığında AFAD tarafından hazırlanan raporda, deprem anından itibaren gerçekleşen artçı depremler ve ana deprem hakkında bilgilere yer verildi. Raporda, "23.04.2025 tarihinde saat (TSİ) 12: 49'da Silivri açıklarında- Marmara Denizi içerisinde 6.2 büyüklüğünde bir deprem olmuştur. Deprem, dış merkezinden 300 km yarıçaplı bir alan içeresindeki illerimizde hafif şiddette hissedilmiştir. Depremin dış merkezi en yakın yerleşim yeri olan Silivri'ye yaklaşık 24 km uzaklıktadır. Deprem sırasında, İstanbul'un güney kıyılarındaki yerleşimler 5 şiddetine karşılık gelen düşük ivmeler ile sarsılmıştır. Uzun süredir devam eden risk azaltma çalışmalarının da katkısıyla, deprem yapısal bir hasara neden olmamış ve can kaybı yaşanmamıştır. Ana şoktan sonra şu ana kadar toplam 291 artçı sarsıntı kaydedilmiştir. 3.9 ve altı büyüklükteki artçı sarsıntıların toplamı 283 olup bunların çoğunluğu 3'ün altındadır. 4 ve üzeri büyüklükteki artçı sayısı ise 8'dir. Son 28 saat içinde artçı sarsıntıların dağılımı dörder saatlik aralıklarla incelendiğinde, son 16 saat içinde azalma eğiliminde olduğu görülmektedir. Artçı sarsıntıların azalarak önümüzdeki birkaç hafta içinde sona ermesi beklenmektedir. 23 Nisan 2025 tarihinde meydana gelen Mw 6.2 büyüklüğündeki depremin açığa çıkardığı enerji 30 kTon TNT'nin üzerinde olup, söz konusu enerji 26 Eylül 2019 tarihinde aynı bölgede meydana gelen Mw 5.8 depreminin yaklaşık 4 katına karşılık gelmektedir" ifadeleri yer aldı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Silivri'de 6.2 Büyüklüğünde Deprem Raporu - Son Dakika

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