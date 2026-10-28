Tuğberk İmamoğlu gemisinin battığı bölgede bir ceset daha bulundu - Son Dakika
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Tuğberk İmamoğlu gemisinin battığı bölgede bir ceset daha bulundu

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Tuğberk İmamoğlu gemisinin battığı bölgede bir ceset daha bulundu
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Tuğberk İmamoğlu gemisinin battığı bölgede bir ceset daha bulundu
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Marmara Denizi'nde M/T Alsu ile çarpışmasının ardından 2 Eylül'de batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin kayıp 9 mürettebatı için süren aramalarda, olay bölgesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir erkeğin cansız bedenine ulaşıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, cesedin kayıp denizcilerden birine ait olup olmadığının Adli Tıp Kurumu'nda tespit edileceğini açıkladı.

SİLİVRİ açıklarında Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemide bulunan 9 mürettebatı arama çalışmaları sırasında 1 erkek cesedi bulundu. Ceset, kesin ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Silivri açıklarında 2 Eylül'de Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemide bulunan 9 mürettebatı arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalar sırasında suda, kimliği henüz belirlenemeyen erkek cesedi bulundu. Ceset, kesin ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "02.09.2026 tarihinde Marmara Denizi'nde ticari faaliyette bulunan M/T ALSU ile TUGBERK İMAMOĞLU isimli gemilerin çatışması ve 10 kişilik mürettebatı bulunan TUGBERK İMAMOĞLU isimli geminin batmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında; Yürütülen arama ve kurtarma faaliyetleri sırasında olay bölgesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek cansız bedenine daha ulaşılmıştır. Cansız bedenin kazada kaybolan mürettebattan birine ait olup olmadığının belirlenmesi, kimlik tespitinin yapılması ve kesin ölüm sebebinin saptanması amacıyla yapılacak ölü muayene işlemine müteakip Adli Tıp Kurumuna sevk edilecektir. Maddi gerçeğin bütün yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA
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