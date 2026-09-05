Silivri\'de batan Tuğberk İmamoğlu gemisi, Arama kurtarma TCG Akın\'da görüntülendi

Anadolu Ajansı (AA), Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpışması sonucu 10 kişilik mürettebatıyla batan ve 720 metre derinlikte yeri tespit edilen "Tuğberk İmamoğlu" gemisinin bulunduğu bölgedeki arama kurtarma çalışmalarını TCG Akın'da görüntüledi.

Marmara Denizi'nde 2 Eylül'de "MT Alsu" ile "Tuğberk İmamoğlu" isimli gemilerin çarpışması ve 10 kişilik mürettebatı bulunan "Tuğberk İmamoğlu" isimli geminin batması nedeniyle başlatılan kazazedeleri arama kurtarma çalışmalarına Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, AFAD ve Kızılay başta olmak üzere ilgili kurumlar katılıyor.

AA ekibi, çalışmalar kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 68 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğindeki TCG Akın kurtarma ve yedekleme gemisinde yürütülen faaliyetleri görüntüledi.

Gemideki ekipler, 7 gün 24 saat esasına göre arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar, TCG Akın'dan denize indirilen ve yüzeyden kablo aracılığıyla uzaktan kontrol edilen insansız su altı aracı ROV cihazıyla yürütülüyor.

Ayrıca, TCG Akın'da bulunan gözcüler, deniz yüzeyinde aralıksız gözetleme faaliyetinde bulunuyor.

TCG Akın'ın sürdürdüğü arama kurtarma çalışmalarına helikopterler ve İHA'lar da destek veriyor.

Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Ramazan Özoğul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 Eylül'de meydana gelen kazanın ardından Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun direktifleriyle bölgeye 3 yüzer unsur, bir deniz karakol uçağı, bir İHA ve bir helikopter sevk edilerek arama kurtarma faaliyetlerine destek sağlandığını söyledi.

Yaklaşık 4 gündür kesintisiz olarak arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğini belirten Özoğul, "Şu an içinde bulunduğumuz milli ve yerli imkanlarla yapılmış olan TCG Akın ile dün itibariyle öğlen saatlerinde Tuğberk İmamoğlu gemisinin yeri tespit edilmiş ve müteakiben 1000 metreye kadar dalış imkanına sahip ROV cihazımızla teşhis edilmiştir. Yaklaşık 720 metre derinlikte gemimizin sancak bordasından 50 metre mesafede, deniz dibinde 'Tuğberk İmamoğlu' adı net olarak okunacak şekilde ROV cihazıyla görüntülenmiştir." dedi.

TCG Akın kurtarma ve yedekleme gemisi komutanı Yarbay Fuat Uyanık ise TCG Akın'ın 2017'de Tuzla'da yerli ve milli imkanlarla inşa edilen bir kurtarma gemisi olduğunu kaydetti.

Gemide 1000 metre derinliğe kadar arama kurtarma faaliyeti icra edecek yandan taramalı sonar, çok bimli iskandil sonarı, su altında uzakta kumandalı yönetilen su altı robotu ve ROV bulunduğu vurgulayan Uyanık, "Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaza kırıma uğradığı andan sonra Deniz Kuvvetlerimizce verilen emir gereği bölgeye intikal ettik. 4 Eylül tarihinde saat 14.00 sularında 720 metre derinlikte ROV cihazımızla Tuğberk İmamoğlu gemisini ismini görüntüledik. Suyun altındaki gerçek mevkisini kesinleştirdik." diye konuştu.