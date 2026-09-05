Silivri'de batan Tuğberk İmamoğlu gemisi, Arama kurtarma TCG Akın'da görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Silivri'de batan Tuğberk İmamoğlu gemisi, Arama kurtarma TCG Akın'da görüntülendi

Silivri\'de batan Tuğberk İmamoğlu gemisi, Arama kurtarma TCG Akın\'da görüntülendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmara Denizi'nde 2 Eylül'de çarpışma sonucu batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin 10 kişilik mürettebatını arama kurtarma çalışmaları, Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Akın gemisinde kesintisiz sürüyor.

Anadolu Ajansı (AA), Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpışması sonucu 10 kişilik mürettebatıyla batan ve 720 metre derinlikte yeri tespit edilen "Tuğberk İmamoğlu" gemisinin bulunduğu bölgedeki arama kurtarma çalışmalarını TCG Akın'da görüntüledi.

Marmara Denizi'nde 2 Eylül'de "MT Alsu" ile "Tuğberk İmamoğlu" isimli gemilerin çarpışması ve 10 kişilik mürettebatı bulunan "Tuğberk İmamoğlu" isimli geminin batması nedeniyle başlatılan kazazedeleri arama kurtarma çalışmalarına Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, AFAD ve Kızılay başta olmak üzere ilgili kurumlar katılıyor.

AA ekibi, çalışmalar kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 68 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğindeki TCG Akın kurtarma ve yedekleme gemisinde yürütülen faaliyetleri görüntüledi.

Gemideki ekipler, 7 gün 24 saat esasına göre arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar, TCG Akın'dan denize indirilen ve yüzeyden kablo aracılığıyla uzaktan kontrol edilen insansız su altı aracı ROV cihazıyla yürütülüyor.

Ayrıca, TCG Akın'da bulunan gözcüler, deniz yüzeyinde aralıksız gözetleme faaliyetinde bulunuyor.

TCG Akın'ın sürdürdüğü arama kurtarma çalışmalarına helikopterler ve İHA'lar da destek veriyor.

Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Ramazan Özoğul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 Eylül'de meydana gelen kazanın ardından Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun direktifleriyle bölgeye 3 yüzer unsur, bir deniz karakol uçağı, bir İHA ve bir helikopter sevk edilerek arama kurtarma faaliyetlerine destek sağlandığını söyledi.

Yaklaşık 4 gündür kesintisiz olarak arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğini belirten Özoğul, "Şu an içinde bulunduğumuz milli ve yerli imkanlarla yapılmış olan TCG Akın ile dün itibariyle öğlen saatlerinde Tuğberk İmamoğlu gemisinin yeri tespit edilmiş ve müteakiben 1000 metreye kadar dalış imkanına sahip ROV cihazımızla teşhis edilmiştir. Yaklaşık 720 metre derinlikte gemimizin sancak bordasından 50 metre mesafede, deniz dibinde 'Tuğberk İmamoğlu' adı net olarak okunacak şekilde ROV cihazıyla görüntülenmiştir." dedi.

TCG Akın kurtarma ve yedekleme gemisi komutanı Yarbay Fuat Uyanık ise TCG Akın'ın 2017'de Tuzla'da yerli ve milli imkanlarla inşa edilen bir kurtarma gemisi olduğunu kaydetti.

Gemide 1000 metre derinliğe kadar arama kurtarma faaliyeti icra edecek yandan taramalı sonar, çok bimli iskandil sonarı, su altında uzakta kumandalı yönetilen su altı robotu ve ROV bulunduğu vurgulayan Uyanık, "Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaza kırıma uğradığı andan sonra Deniz Kuvvetlerimizce verilen emir gereği bölgeye intikal ettik. 4 Eylül tarihinde saat 14.00 sularında 720 metre derinlikte ROV cihazımızla Tuğberk İmamoğlu gemisini ismini görüntüledik. Suyun altındaki gerçek mevkisini kesinleştirdik." diye konuştu.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Marmara Denizi, Denizcilik, Güncel, Eylül, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri'de batan Tuğberk İmamoğlu gemisi, Arama kurtarma TCG Akın'da görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belçika’da ekokırım suçu yürürlükte Belçika'da ekokırım suçu yürürlükte
Samsun’da taciz iddiasına meydan dayağı Samsun’da taciz iddiasına meydan dayağı
Survivor yarışmacısı Stavros Floros’tan Acun Ilıcalı’ya 100 milyon dolarlık dava Survivor yarışmacısı Stavros Floros’tan Acun Ilıcalı’ya 100 milyon dolarlık dava
İbrahim Tatlıses’in son hali sevenlerini korkuttu İbrahim Tatlıses'in son hali sevenlerini korkuttu
Kızının gözü önünde dehşeti yaşattı: 11 bıçak darbesiyle ağır yaraladı Kızının gözü önünde dehşeti yaşattı: 11 bıçak darbesiyle ağır yaraladı
KKTC’de gemi faciası sonrası 3 yetkili görevden alındı KKTC'de gemi faciası sonrası 3 yetkili görevden alındı

17:38
Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası’nda finalde
Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda finalde
17:23
Silivri’de batan Tuğberk İmamoğlu gemisi su altında görüntülendi, ROV kaydetti
Silivri'de batan Tuğberk İmamoğlu gemisi su altında görüntülendi, ROV kaydetti
17:23
62. dakikada oyundan çıktı ama maçın adamı oldu İspanya Arda’yı konuşuyor
62. dakikada oyundan çıktı ama maçın adamı oldu! İspanya Arda'yı konuşuyor
16:45
Dolmabahçe’de futbol zirvesi Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 büyüklerin başkanlarını kabul etti
Dolmabahçe'de futbol zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 büyüklerin başkanlarını kabul etti
16:16
Aileler itiraz etti: Okul saldırganının annesi cezaevine geri gönderiliyor
Aileler itiraz etti: Okul saldırganının annesi cezaevine geri gönderiliyor
16:06
Ortaya çıkan tablo Bahçeli’yi de şaşırttı: O rakamı ben de beklemiyordum
Ortaya çıkan tablo Bahçeli'yi de şaşırttı: O rakamı ben de beklemiyordum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2026 18:09:13. #7.13#
SON DAKİKA: Silivri'de batan Tuğberk İmamoğlu gemisi, Arama kurtarma TCG Akın'da görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement