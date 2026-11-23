Silivri'de bazı noktalar dolu nedeniyle kısa sürede beyaza büründüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bazı ilçelerde aniden başlayan dolu, Silivri'de bazı noktaların kısa sürede beyaza bürünmesine yol açtı. Kısa süre etkili olan dolu yerini yağmura bıraktı; yağmurun gece boyunca aralıklarla süreceği tahmin ediliyor.
İstanbul'da dolu yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle Silivri'de bazı noktalarda yerler kısa sürede beyaza büründü.
İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bazı ilçelerde, aniden başlayan dolu yağışı etkili oldu. Kısa süre etkili olan dolu nedeniyle Silivri'de bazı noktalar beyaza büründü. Yağış daha sonra yerini yağmura bıraktı. Yağmurun gece boyunca aralıklarla etkili olacağı tahmin ediliyor.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?