İstanbul'da dolu yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle Silivri'de bazı noktalarda yerler kısa sürede beyaza büründü.

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bazı ilçelerde, aniden başlayan dolu yağışı etkili oldu. Kısa süre etkili olan dolu nedeniyle Silivri'de bazı noktalar beyaza büründü. Yağış daha sonra yerini yağmura bıraktı. Yağmurun gece boyunca aralıklarla etkili olacağı tahmin ediliyor.