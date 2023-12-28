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Silivri'de Drift Yapan Sürücüye 21 Bin 214 Lira Cezası Kesildi - Son Dakika
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Silivri'de Drift Yapan Sürücüye 21 Bin 214 Lira Cezası Kesildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Silivri'de otomobiliyle drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren bir sürücüyü tespit etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine başlatılan çalışmada, sürücünün M.A. olduğu belirlendi. Karayolları Trafik Kanunu'na göre 21 bin 214 lira idari para cezası uygulanan ve sürücü belgesi geri alınan M.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

Silivri\'de Drift Yapan Sürücüye 21 Bin 214 Lira Cezası Kesildi
28.12.2023 - 22:39,
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Silivri'de otomobiliyle drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 21 bin 214 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir sürücünün otomobiliyle drift yapıp trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

İncelemede, Silivri Selimpaşa Mahallesi'nde 26 Aralık'ta çekilen görüntülerdeki aracın sürücüsünün M.A. olduğu tespit edildi.

Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 21 bin 214 lira idari para cezası uygulanan ve sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınan M.A. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak"tan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Selimpaşa, Aralık, Güvenlik, Ceza, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Silivri'de Drift Yapan Sürücüye 21 Bin 214 Lira Cezası Kesildi - Son Dakika
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