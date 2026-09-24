Silivri'de jandarma aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Silivri'de jandarma aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

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Silivri\'de jandarma aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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Silivri'de jandarma aracı ile bir otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü jandarma personeli toplam 4 kişi yaralandı. Yaralanan otomobilin kadın sürücüsü ile jandarma aracındaki 3 personel ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Aksayan trafik araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

SİLİVRİ'DE jandarma aracı ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü jandarma personeli olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

Kaza, Mimar Sinan Mahallesi TEM Bağlantı Yolu Silivri Mezarlığı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, jandarma ekip aracı ile bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan jandarma aracı, yol kenarında park halinde bulunan iki araca çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan otomobilin kadın sürücüsü ile jandarma aracında bulunan 3 personel, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
JandarmaGüvenlik3. SayfaTrafikGüncelKazaSon Dakika

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SON DAKİKA: Silivri'de jandarma aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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